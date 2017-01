Kaarst: "Schlachtplatte" serviert Kritisches im Einstein-Forum

Fatih Cevikkollu, Lioba Albus, Robert Griess sowie das Duo Ape & Feuerstein treten erfolgreich jeweils allein auf. Einmal im Jahr tun sie sich jedoch zusammen, um als "Schlachtplatte" mit dem zurückliegenden Jahr abzurechnen.

Am Sonntag kamen sie ins ausverkaufte Albert-Einstein-Forum und brachten ihre Sichtweise auf 2016 mit zum Teil sehr viel Spielfreude auf die Bühne.

Sie wetterten gegen Parteien wie die AfD, aber legten auch andere Feindbilder auf: So wurden immer wieder Banken und die Wirtschaftsbosse als die Schuldigen am Elend der Menschen ausgemacht.

Ape & Feuerstein sangen zum Beispiel den Anti-Banker-Song, ein deftiges Schmäh-Lied, das so endete: "Und am meisten tät"s weh, wär' er auch noch in der FDP." Mit Masken von Donald Trump auf dem Gesicht riefen sie: "Make Kaarst great again."

Das Quintett stand nicht immer komplett auf der Bühne, es gab auch Soloauftritte, die Lust machen sollten auf das gesamte Programm. Fatih Cevikkollu berichtete aus Köln, seiner Wahl-Heimat. Da lag es nahe, die Ereignisse auf der Domplatte an Silvester anzusprechen.

Witziger waren da Bilder, die Lioba Albus mit Worten "malte", als sie Donald Trump wie folgt beschrieb: "Auf'm Kopf 'nen toten Pekinesen und im Kopf möglicherweise 'n Pitbull." Gelungen auch der Dialog zweier Leibwächter, dem von Angela Merkel und dem von Erdogan. "Erdogan ist der erste demokratisch gewählte Sultan der Welt", erfuhr das Publikum.

Es mangelte auch nicht an schwarzem Humor: "In der Türkei dürfen Frauen im öffentlichen Dienst Kopftuch tragen, in Deutschland nicht." Ist die Türkei deshalb demokratischer? Die Truppe von der "Schlachtplatte" nahm auch Otto Normalverbraucher aufs Korn: Im Großbritannien hätten die Menschen erst für den Brexit votiert und sich erst dann darüber informiert.

Info Das Kabarett "Schlachtplatte" ist wieder am Dienstag, 7. Februar, um 20 Uhr im RLT Neuss zu sehen (02131 269933).

