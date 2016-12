Kaarst: Tuppenhof braucht ein neues Konzept

Die Zahl der Besucher ist im ablaufenden Jahr stark gesunken. Nun hat auch noch der Vorsitzende des Museumsfördervereins seinen Rücktritt angekündigt. Die Suche nach einem Nachfolger blieb bislang erfolglos. Von Rudolf Barnholt

Der Weihnachtsmarkt auf dem idyllischen Tuppenhof am dritten Adventswochenende war wieder sehr gut besucht. Dieser Erfolg ist zwar ein schönes Trostpflaster, er kann jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass die Besucherzahlen im zu Ende gehenden Jahr deutlich zurückgegangen sind. Nun kommt ein Problem ja bekanntlich oft nicht allein: Der Vorsitzende des Museumsfördervereins, Norbert Kallen, hat aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt. Die Suche nach einem Nachfolger blieb bislang erfolglos. Dafür mangelt es nicht an Ideen. So soll künftig auf ein Eintrittsgeld verzichtet werden. Die Senioreninitiative Kaarst hat ein Modell des Tuppenhofs gebaut, das als Spendenbox dient - ganz ohne Geld geht nämlich auch auf dem alten Hof nichts.

Der langjährige Geschäftsführer des Museumsfördervereins, Jürgen Rau, macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: "Es ist alles andere als erfreulich, dass im Jahr 2016 deutlich weniger Menschen zu uns gekommen sind." Viele Veranstaltungen seien von dem Besucherrückgang betroffen gewesen - Rau nennt einige Beispiele. "Die sechs Aufführungen der Theater-AG waren in den zurückliegenden Jahren immer bis auf den letzten Platz ausverkauft, in diesem Jahr waren durchschnittlich nur 60 Prozent der Plätze besetzt", sagt der 67-Jährige. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr hieß "Märchen". Alles andere als märchenhaft waren dagegen die Besucherzahlen. Immerhin hatte erreicht werden können, dass mehr junge Menschen auf den alten, unter Denkmalschutz stehenden Vierkanthof kamen; der Rückgang bei den Älteren konnte dadurch allerdings nicht kompensiert werden.

Für die Umsetzung des Museumspädagogik-Konzepts sind Katja Stromberg und Katrin Rau zuständig. Sie hatten Kinder in den Sommer- und Herbstferien eingeladen, ihr eigenes kleines Museum in Form eines Dioramas zu bauen. "Die große Resonanz hat dafür gesorgt, dass der Einbruch insgesamt nicht allzu groß war", erklärte der Geschäftsführer.

Sehr mäßig besucht waren dagegen die Veranstaltungen der Traditionsreihe "Dienstags im Tuppenhof" mit jeweils lediglich fünf bis zehn Interessierten. Jürgen Rau glaubt, Folgendes erkannt zu haben: "Das Geschichtliche soll nicht mehr so stark im Vordergrund stehen, das interessiert die Besucher offenbar nicht mehr so sehr. Im Mittelpunkt sollte mehr das praktische Leben stehen, wie es früher auf einem Anwesen wie dem Tuppenhof war. Mit den entsprechenden kleinen Geschichten drumherum."

Im kommenden Jahr soll es außerdem regelmäßig einmal pro Monat eine Themenführung auf dem Vierkanthof aus dem 18. Jahrhundert geben. Im Mittelpunkt stehen könnten jeweils Fachwerk und Kräuter, Gerätschaften oder Tiere auf dem historischen Bauernhof.

Geschäftsführer Jürgen Rau kann sich auch eine Kooperation mit dem Naturschutzbund (Nabu) vorstellen. Gemeinsam könnte man beispielsweise eine Veranstaltung zu dem im Juni vor genau 100 Jahren in Rheydt geborenen Tierfilmer, Produzenten und Publizisten Heinz Sielmann anbieten.

Übrigens: Während der Wintermonate soll der Museumsladen im Tuppenhof von Grund auf erneuert werden. Zur Neuausstattung des Ladens soll aber auch eine inhaltliche Neuausrichtung des Angebots kommen: "Er ist derzeit zu bücherlastig", beklagt Jürgen Rau.

