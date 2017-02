Kaarst: U16-Party ohne Alkohol in der Aula des GBG

Traditionell lädt der Bereich Jugend und Familie der Stadt Kaarst zweimal im Jahr Jugendliche zu einer Party ein - genauer: zu einer U16-Party. Zwischen 300 und 500 junge Besucher feiern in der Regel ausgelassen - auch ohne Alkohol.

Die erste Party des neuen Jahres findet am Freitag, 17. Februar, ab 18 Uhr in der Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums (Am Holzbüttger Haus) statt. Snacks und Getränke werden zu günstigen Preisen angeboten, und für die Sicherheit während der Veranstaltung ist auch gesorgt.

Zur Party gehören neben einer entsprechenden Ton- und Lichttechnik auch jede Menge attraktive Mitmachangebote. So zieren in diesem Jahr drei große Smileys das Plakat zur Veranstaltung: ob beim Fotoshooting mit Smiley-Maske oder an der T-Wall, selbst der Nagelbalken wird an die kreisrunden Spaßmacher erinnern. Was die Besucher darüber hinaus noch erwartet, soll eine Überraschung bleiben.

Info www. u16-party.de

Quelle: NGZ