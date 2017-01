Kaarst: Vorster Kirchenchor probt für Karneval

Musical wird insgesamt vier Mal aufgeführt

Aufführungen Premiere hat das Stück am 17. Februar um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 18., 24. und 25. Februar jeweils um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Antonius, Antoniusplatz 13 in Vorst.

Karten Tickets gibt es zum Preis von 12 Euro bei allen Chormitgliedern und online unter www.kirchenchor-vorst.de. Die Vorstellung am 25. ist bereits ausverkauft.