später lesen Kaarst Vorster wollen Schießstand gesichert sehen FOTO: ki- FOTO: ki- 2018-03-04T17:27+0100 2018-03-05T00:00+0100

Vor zehn Tagen trugen die Vorster Schützen ihren amtierenden Bezirkskönig Hans-Peter Schmitz (53) zu Grabe, am Freitag trafen sie sich zur Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum. Fest steht, dass am 21. Juli das Bezirkskönigsschießen in Vorst stattfinden wird. "Nach dem plötzlichen Tod von Hans-Peter Schmitz wird es aber zu einer Programmänderung kommen", gab Brudermeister Thomas Schröder zu verstehen. Denkbar wäre, den Umtrunk zu Beginn der Veranstaltung durch einen Gedenkgottesdienst zu ersetzen. Von Rudolf Barnholt