Kamp-Lintfort: Anwohner kämpfen für Marktplatz

Anlieger und Marktbesucher in der Altsiedlung haben 1700 Unterschriften gesammelt. Sie wollen den Marktplatz erhalten. Von Sabine Hannemann

Seit Wochen sorgt der traditionsreiche Marktplatz in der Kamp-Lintforter Altsiedlung für Gesprächsstoff. Die Nachricht, dass die Essener Thelen-Gruppe beabsichtigt, dort für Rewe Dortmund einen modernen Lebensmittelmarkt zu bauen, hat die Anwohner wie auch die Marktbesucher mobil gemacht. Sie haben seit Anfang Januar, also innerhalb kürzester Zeit, 1700 Unterschriften gesammelt, um ihren Bürgerwillen zu bekunden. Eine Bebauung des historisch gewachsenen Marktes wollen sie nicht akzeptieren. Sie wollen die Marktfläche behalten und den Samstag weiterhin als ihren Markttag nutzen. "Wir sind keine Sympathisanten der Markthändler, sondern Bürger, die sich bei dem Vorhaben mal wieder übergangen fühlen", sagt Klaus Betschner. Die Sammlung sollte nun an den Bürgermeister Christoph Landscheidt übergeben werden. Doch ein erster Versuch scheiterte, da es im Vorfeld keine Terminvereinbarung gab. Der Zusatz aus einer der Amtsstuben, ein möglicher Termin könne im März liegen, sorgte für Unmut. Bürgermeister Christoph Landscheidt wehrt sich, spricht von einem Missverständnis.

"Aus meinem Büro kommt diese Information nicht. Die Unterschriftensammlung anzunehmen, ist kein Problem. Wir haben bereits mit den Marktbeschickern Kontakt und einen Termin angeboten", sagt Landscheidt auf RP-Nachfrage zu Wochenbeginn. Am kommenden Dienstag, 12 Uhr, soll die Übergabe stattfinden. Zu dem Zeitpunkt findet auch vor dem Rathaus der Markttag statt. Gleichzeitig ist eine Informationsveranstaltung geplant, an der sowohl die Marktbesucher, Anwohner und Händler gehört werden sollen, so Landscheidt.

Bereits in den vergangenen Wochen sei zu Markttagen ein Info-Stand der Stadt auf dem Marktplatz in der Altsiedlung aufgebaut worden, um mit Marktbesuchern das Vorhaben zu erörtern. Betschner: "Der Stand fiel kaum auf. Andere Marktbesucher sprechen auch von einem eher unscheinbaren Standort." Landscheidt: "Wir haben den Auftrag, unter bestimmten Voraussetzungen die Fläche für eine Nahversorgung zu vermarkten." Gemeint sind unter anderem städtebauliche Rahmenbedingungen. Zur Verfügung stehe nur die Fläche, "an die wir uns nur anpassen können", so Landscheidt. Gewünscht sei von den Bürgern eine wohnortnahe Versorgung für einen Stadtteil mit rund 7000 Menschen. Ein Anliegen, das nach dem Schließen der Nettofiliale immer wieder geäußert worden sei. Dieses leerstehende Gebäude allerdings zu nutzen, lehne der Investor ab. Den gewohnten Markttag in der Altsiedlung beizubehalten, ist auch der Wille der Händler. Eine alternative Marktfläche in unmittelbarer Nähe zum Discounter sei in Aussicht, so Landscheidt. "Die Situation an sich ist nicht einfach. Beides geht nicht. Die Fläche zu erhalten und eine Nahversorgung in einem Lebensmittelmarkt anzubieten." Geplant ist ein Lebensmittelmarkt von 1600 Quadratmetern, der bereits im 2018 eröffnet werden soll.

Sie haben ein Thema für den "Bürgermonitor" - wir kümmern uns! So erreichen Sie uns: Unter der Telefonnummer 02841 140630 erreichen Sie RP-Redakteur Jürgen Stock. Mail mit Stichwort "Bürgermonitor", an redaktion.moers@rheinische-post.de.

Quelle: RP