Kamp-Lintfort: Archivar schreibt über den Niersenbruch

Albert Spitzner-Jahn ist Autor der neuen Broschüre über den Kamp-Lintforter Stadtteil. Sie ist im Buchhandel erhältlich. Von Anja Katzke

Albert Spitzner-Jahn lebt seit 61 Jahren im Niersenbruch. Mit seiner Familie bewohnt er dort sein Elternhaus. Es ist also keine leere Floskel zu behaupten, dass der Kamp-Lintforter Stadtarchivar den Stadtteil wie seine Westentasche kennt. Sein Wissen und viel Recherche hat er in den vergangenen Monaten in die 122-Seiten starke Broschüre "Der Niersenbruch. Aus der Geschichte eines Kamp-Lintforter Stadtteils" einfließen lassen. Gestern stellte er das mit historischen Postkarten und Fotografien illustrierte Werk vor - und zwar im Niersenbruch. "Ich konnte im Stadtarchiv aus dem Vollen schöpfen", betonte der Historiker. Und so spannt er einen zeitlichen Bogen, der vom 14. Jahrhundert, als die Zisterzienserabtei Kamp eine Windmühle auf dem Nursenbergh errichtete, bis zu aktuell verabschiedeten Bebauungsplänen reicht.

Bei seinen Recherchen ging es Albert Spitzner-Jahn jedoch nicht nur darum, die Siedlungsgeschichte des Niersenbruchs darzustellen. "Ich berichte natürlich aus dem Leben in diesem Stadtviertel. Es geht unter anderem um die Post- und Wirtschaftsgeschichte, aber auch um die Entwicklung von Kirchen und Schulen." Auch über die Kriegsgräberstätte wird in der Broschüre berichtet. Der Niersenbruch, so Spitzner-Jahn, gehöre neben Geisbruch, Gestfeld und Tor Ost zu den vier großen Siedlungsgebieten Kamp-Lintforts nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Ortsteil werde im Norden durch die Kirchstraße, im Süden durch die Rheinberger Straße, im Osten durch die Saalhoffer Straße und im Westen durch die Niersenberger Straße begrenzt. Der Stadtteil, der heute 103 Hektar umfasst und insgesamt 3185 Einwohner zählt, war noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts eher eine Viehweide als besiedeltes Gebiet.

Erste Bewohner zogen um 1850 in die waldreiche Gegend des Niersenbergs. "In den Archiven werden zwei Bauernhöfe und mehrere Katen-Stellen erwähnt", berichtete Spitzner-Jahn bei der Vorstellung der von der Stadt herausgegebenen Broschüre. Das änderte sich dann in den Jahren zwischen 1927 und 1937, als die Gemeinde als Förderer des privaten Wohnungsbaus an der Rheinberger Straße im Niersenbruch. "Bemerkenswert ist, dass dort vor allem die Beschäftigten und Volksschullehrer dort bauten", erzählte der Stadtarchivar.

Um 1936/37 galt der Niersenbruch als "vorstädtische Randsiedlung für Kinderreiche". "Bauherren erhielten damals eine staatliche Förderung." Auch in der Nachkriegszeit setzte sich die Besiedlung des Stadtteils fort. Immer wieder war die Gemeinde dazu laut Spitzner-Jahn ein Impulsgeber. Doch auch der Bergbau, der bis dahin nur Stadtteil Lintfort geprägt hatte, wurde nun aktiv und schuf eine Bergmannssiedlung. "1958 wurden im Auftrag der Friedrich-Heinrich AG 18 Mietblöcke mit 116 Wohneinheiten für Bergbau-Mitarbeiter errichtet", erzählte der Autor und Stadtarchivar. Heute präsentiere sich der Stadtteil als sozialgemischtes Viertel, das wegen seiner waldnahen Lage als bevorzugtes Wohngebiet in Kamp-Lintfort gelte. Es ist vor allem durch Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften geprägt.

Albert Spitzner-Jahn bereichert mit der Broschüre die beiden Standard-Werke über Kamp-Lintfort von E. Günter Piecha. Bürgermeister Christoph Landscheidt zeigte sich über die Veröffentlichung erfreut: "Es ist ein Glückfall, dass in unserem Haus ein Historiker arbeitet." Die Broschüre über den Niersenbruch soll nicht die einzige bleiben. Der Stadtarchivar kann es sich gut vorstellen, das nächste Heft über den Geisbruch mit dem St.-Bernhard-Hospital zu schreiben.

