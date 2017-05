Kamp-Lintfort: Beach Party steigt im August

Der Vorverkauf für die Beach Party am 26. August ist gestartet. Für Stimmung sorgen Mickie Krause, Claudia Jung, Achim Petry und Ikke Hüftgold.

Die Beach Party hat sich in 20 Jahren zu einer festen Institution in Kamp-Lintfort etabliert, und auch in diesem Jahr soll sie die Party in der Stadt werden. Der Eventagentur Passepartout, die bereits zum dritten Mal als Veranstalter der Beach Party auftritt, ist es gelungen, bekannte Musiker der Schlagerszene für das Bühnenprogramm zu verpflichten. Und alle acht Künstler inklusive Lokalmatator For Example werden am 26. August für Partystimmung pur sorgen. Ebenfalls mit im Boot sitzen die Sponsoren der Veranstaltung - die Stadtwerke Kamp-Lintfort und die Sparkasse Duisburg. Als Medienkooperationspartner zum dritten Mal dabei: die Rheinische Post.

"Ein gutes und zielgruppengerechtes Künstlerprogramm ist bei einer derartigen Veranstaltung maßgeblich für einen erfolgreichen Abend," betont Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer der Agentur Passepartout. "Aber auch die Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren und dem Medienkooperationspartner Rheinische Post tragen entscheidend dazu bei, die Beach Party in Kamp-Lintfort zu einer der angesagtesten Parties am Niederrhein zu etablieren." Der Ort des Geschehens ist wieder das Panoramabad Pappelsee. Zu den acht Künstlern, die für Stimmung sorgen werden, gehört Mickie Krause.

Der Entertainer ist in der Hauptsaison einer der erfolgreichsten Akteure der Partyszene in Deutschland und Mallorca. Das Publikum darf sich auch auf Claudia Jung freuen. Die mehrfache Echo-Preisträgerin gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen, und dies bereits seit mehr als 30 Jahren. Auch Achim Petry ist mit seiner Band dabei. Der Sohn von Wolfgang Petry singt seit 2007 moderne Coverversionen der größten Erfolge seines berühmten Vaters und ist darüber hinaus auch mit eigenen Hits in den Charts vertreten.

Musiker Jörg Bausch wird mit seinen Hits auf der Beach Party zum Tanzen einladen. Songs wie "Cowboy und Indianer", "Wir zwei Beide" und "Wetten dass" kennt jeder eingefleischte Schlager-Fan. Der Sänger Olaf Henning war in seinem ersten Leben Versicherungskaufmann. Heute laufen seine Songs in jeder Disco auf Mallorca. Der Trainingsanzug gehört zu seinen Markenzeichen.

Ikke Hüftgold arbeitete als Songwriter und Produzent unter anderem für Willi Herren und Jürgen Milski, macht aber auch selbst Musik. Und da wären noch Christian Camper. Er trat 2016 das erste Mal auf der Beach Party auf. Die Band For Example gehört zur Beach-Party wie das Kloster Kamp zur Stadt. Neu dabei: Die Band Hörbar - vier Vollblutmusiker, die Partyhits aus 50 Jahren präsentieren.

Der Online-Vorverkauf für die Beach Party ist angelaufen: Fans können ihre Tickets unter www.beachparty-kamplintfort.de bestellen. Oder bei folgenden Vorverkaufsstellen erwerben: Panorama Bad Pappelsee, Bertastraße 74 in Kamp-Lintfort, Stadtwerke Kamp-Lintfort, Wilhelmstraße 1A in Kamp-Lintfort, Optik Wiesner, Moerser Straße 268 in Kamp-Lintfort, BMW Fett & Wirtz, Dr.-Berns-Straße 34, Moers, Stadtmarketing Moers, Kirchstraße 27 a/b, Moers.

Quelle: RP