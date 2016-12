später lesen Zeugen in Kamp-Lintfort gesucht Betrunkener belästigt Frauen in einem Café Teilen

Am Donnerstagabend hat ein Mann in einem Café in Kamp-Lintfort mehrere Frauen beleidigt und angefasst. Die Polizei konnte den 30-Jährigen in Gewahrsam nehmen.

