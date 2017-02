Kamp-Lintfort: Bücherei: Montag kommt der Umzugswagen

Nur noch knapp zwei Wochen bis zum Umzug in die Mediathek: Katharina Gebauer, Leiterin der Stadtbibliothek, und ihr siebenköpfiges Team, arbeiten unter Hochdruck. Am Samstag, 4. März, soll das neue Haus eröffnet werden. Von Anja Katzke

Vor anderthalb Jahren haben Katharina Gebauer und ihre Kollegen begonnen, den Umzug aus der alten Bücherei in die Mediathek zu planen. Inzwischen ist die Schlagzahl für das Bücherei-Team deutlich höher geworden. Der Transport aller Medien, insgesamt sind es 52.864, an den neuen Standort im benachbarten Rathauscenter steht an. Am Montag rückt ein auf solche Bibliotheksumzüge spezialisiertes Unternehmen an. "Es ist ein Medien-Umzug ohne Kisten", sagt die Leiterin der Stadtbücherei, die in diesen Tagen bis zur Eröffnung der Mediathek am Samstag, 4. März, viel zu managen und zu organisieren hat. Der Terminkalender ist bis zum Rand voll. Bis Mittwoch wird der Umzug dauern. Die notwendigen Trollis stehen schon in der alten Bücherei bereit. Alle Regalbretter sind akkurat beschriftet, so dass das Unternehmen weiß, in welchen Bereich der neuen Mediathek die Bücher, Spiele, CDs und DVDs transportiert werden müssen.

"Unsere Büros werden am heutigen Freitag bereits eingerichtet, so dass wir dort unsere Arbeit aufnehmen können", berichtet Katharina Gebauer. Für Mittwoch ist die Einrichtung des neuen Heimatzimmers in der Mediathek geplant. Der Verein Niederrhein (700 Medien) und die Europäische Begegnungsstätte Kloster Kamp (1000 Medien) bauen in den Räumlichkeiten ein gemeinsames Archiv auf. Ein paar Tage später wird die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition erwartet. Sie stellt dem Heimatzimmer ihren Katalog und einige Ausstellungsobjekte zur Verfügung.

FOTO: Anja Katzke

FOTO: Anja Katzke

In Katharina Gebauers Terminkalender stehen darüber hinaus noch die Abnahme der Schließanlage in der Mediathek sowie der Rundgang mit dem städtischen Behindertenbeauftragten. In der Woche vor der Eröffnung werden neue Konsolen sowie die Veranstaltungstechnik geliefert. Und zu guter Letzt werden die Möbel an den neuen Standort transportiert, die dort benötigt werden. "Wir haben viele Sachen abgegeben. Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition bekommt Regale, die Einrichtung der Kinderbücherei mit der bunten Lokomotive aus Holz erhält die Kindertagesstätte Löwenzahn." Seitdem die Stadtbücherei für den Publikumsverkehr geschlossen ist, haben die Mitarbeiter viele vorbereitende Arbeiten geleistet: So wurden für die 2464 aktiven Leser die neuen Büchereiausweise gefertigt. Diese sind notwendig, weil in der neue Mediathek auf die moderne RFID-Technik für Bibliotheken eingesetzt wird. "Alle anderen können ihre Ausweise beantragen, wenn wir am neuen Standort sind", sagt die Leiterin.

Das Team hat auch ehrenamtliche Helfer aktiviert, die in den ersten Wochen in die Rolle von Bibliotheksscouts schlüpfen werden. Sie stehen den Besuchern insbesondere an den Samstagen helfend zur Seite. Die Ehrenamtler durften die Mediathek schon besichtigen: "Sie waren plötzlich ganz still, als sie die Räume gesehen haben - wie bei einem guten Essen, das aufgetischt wird", beschreibt Katharina Gebauer das Staunen der Besucher. Alle anderen müssen bis zum Tag der offenen Tür, am Samstag, 4. März, 13 bis 17 Uhr, warten.

FOTO: aka

FOTO: aka

Quelle: RP