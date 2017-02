Kamp-Lintfort: Bürger kämpfen weiter für den Marktplatz

Mit 1737 gesammelten Unterschriften wehren sich die Lintforter gegen die Bebauung des alten Marktplatzes in der Altsiedlung. Von Sabine Hannemann

1737 Unterschriften von Kamp-Lintforter Bürgern erhielt gestern Bürgermeister Christoph Landscheidt. Sie dokumentieren Bürgerwillen, denn eine Bebauung des alten Marktplatzes in der Altsiedlung lehnen sie ab. Marktbeschicker Günter Weyers übergab in Begleitung von Bürgern und Marktbeschickern die Sammlung, die von Marktbesuchern ins Leben gerufen wurde und an den Marktständen auslag. In der Altsiedlung soll auf der Marktfläche ein 1600 Quadratmeter großer Nahversorger entstehen, so die Planungen. Der Investor, die Essener Thelen-Gruppe, hatte an der Fläche Interesse bekundet, um dort für Rewe Dortmund einen Lebensmittelmarkt zu bauen.

Landscheidt gab zunächst Entwarnung: "Derzeit befinden wir uns in einem frühen Planungsstadium." Nichts sei entschieden, vielmehr werden alle Daten und Fakten zusammengetragen, Varianten angesprochen. "Wir werden aber nichts machen, was die Menschen nicht wollen. Ich nehme Bürgerinteressen sehr ernst." Andererseits wolle er sich nicht von gut 1700 Unterschriften abhängig machen. Er stellte dann die nächsten Schritte der Stadtverwaltung vor. Dazu gehöre eine repräsentative Befragung der Bevölkerung. Eine Bürgerversammlung soll das Projekt vorstellen, damit Anwohner auch über Details informiert sind. Sollte es sich herausstellen, dass dort keine Nahversorgung gewünscht ist, "gibt es sie auch nicht und alles bleibt so", so Landscheidt. Die Gemengelage als solche ist schwierig, denn gerade in der Altsiedlung wurde nach dem Weggang der Netto-Filiale mit Bäckerei bemängelt, dass ein Nahversorger fehle, vor allem der älteren Generation. An einer Nutzung dieses Netto-Gebäudes allerdings sei die Thelen-Gruppe nicht interessiert, sondern an einem Neubau auf der Marktfläche, so Landscheidt. Vor allem die Marktbeschicker fühlten sich nicht informiert und übergangen, eine Stimmung, die ebenfalls bei der Übergabe mitschwang. "Hatten wir alles schon. Ich glaub nicht, dass der Marktplatz bleibt", so Markthändlerin Renate Pichler. Monika Elbers appellierte an Landscheidt, bei den anstehenden Gesprächen mit dem Investor die Interessen sowohl der Bürger wie der Marktbeschicker einzubringen, als auch auf bauliche Alternativen wie den ehemaligen Netto-Standort hinzuweisen. Dass zwischenzeitlich die Emotionen hochkochten, die von Landscheidt gewünschte Gelassenheit sich schwer einstellte, versteht sich. Landscheidt: "Wir hätten gerne früher mit Ihnen geredet." Mit eher gemischten Gefühlen verließen die Besucher das Rathaus. Am Dienstag, 14. Februar, befasst sich der Stadtentwicklungsausschuss mit dem Thema.

