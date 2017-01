später lesen Einsatzilanz der Feuerwehr Dachstuhlbrand in der Silvesternacht in Kamp-Lintfort FOTO: Arnulf Stoffel FOTO: Arnulf Stoffel Teilen

Twittern





2017-01-01T20:31+0100 2017-01-01T22:08+0100

Arbeitsreich ist die Silvesternacht für die Feuerwehren in den Städten der Grafschaft ausgefallen. Es gab zahlreiche silvesterbedingte Einsätze. In Kamp-Lintfort musste die Feuerwehr gegen 0.33 Uhr zu einem Dachstuhlbrand an der Moerser Straße 231 ausrücken. Mit Hilfe der Drehleiter wurde ein Dachstuhlbrand gelöscht, der vermutlich durch eine Rakete ausgelöst worden war.