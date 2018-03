später lesen Kamp-Lintfort Earth Hour: Auch die Hochschule schaltet Licht aus 2018-03-21T17:57+0100 2018-03-22T08:44+0100

Auch bei der diesjährigen Earth Hour des World Wide Fund For Nature ist die Hochschule Rhein-Waal wieder mit dabei. Am Samstag, 24. März, hüllt sie sich für eine Stunde in Dunkelheit. Damit möchte die Hochschule gemeinsam mit anderen Akteuren weltweit ein starkes Zeichen zum Schutz unseres Planeten setzen. Millionen privater Haushalte, zahlreiche Bauwerke, öffentliche Plätze und Wahrzeichen werden an diesem Tag rund um den Globus von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr Ortszeit das Licht ausschalten, um gemeinsam auf die wachsende Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes aufmerksam zu machen.