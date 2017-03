Kamp-Lintfort: Ein Musikfest für mehr als 400 Schüler

Das Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp ermutigt seit elf Jahren Schüler in Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Moers dazu, selbst künstlerisch aktiv zu werden. Und führt sie ganz nebenbei an die klassische Musik heran. Von Anja Katzke

Drei Musikprojekte, drei Städte: Das Kinder- und Jugendmusikfestival bleibt sich auch im elften Jahr treu: Es führt Schüler in spannenden Veranstaltungen an die klassische Musik heran. Das Festival ist der Beitrag des jährlich im Sommer stattfindenden und renommierten Kammermusikfests Kloster Kamp zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. Bis zum 2. April finden Workshops für Kitas und Schulen statt. Gestartet ist die Initiative bereits an der Friedensreich-Hundertwasser-Schule in Neukirchen-Vluyn. Seit Februar proben dort die Dritt- und Viertklässler mit Musiker Jörg Lengersdorf das Musical "Letzter Halt: Hexenwald". Lengersdorf hatte das Stück zum zehnten Geburtstag des Kinder- und Jugendmusikfestivals im vergangenen Jahr zusammen mit Kai Schumacher komponiert und aufgeschrieben. Schulleiterin Tanja Lauterbach freut sich, dass ihre Schüler in diesem Jahr teilnehmen: "Die Kinder haben die erste Probe schon absolviert und singen begeistert die Lieder." Das Familienkonzert feiert am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn Premiere.

Das Musikfestival kooperiert 2017 auch wieder mit der Hamburger Stahlberg-Stiftung. Sie ermöglicht insgesamt 106 Siebt- und Achtklässlern der Moerser Justus-von-Liebig-Schule, einmal auf der Musical-Bühne zu stehen. Die Jugendlichen studieren mit vier professionellen Dozenten (Musical-Darsteller, Choreograph und Regisseur) das Musical "Reset" ein. Es ist ein Bildungsangebot im Rahmen des Projekts "Musical@school" der Stahlberg-Stiftung. Die Kooperation besteht seit 2010 und bietet Schülern die Chance, Hemmschwellen zu überwinden und das Selbstbewusstsein zu stärken. "Die Kinder können sich mit ihren Ideen einbringen. Und deshalb ist die jeweils neue Inszenierung jedes Mal anders", betont Jeannette von der Leyen, die seit einigen Jahren das Kinder- und Jugendmusikfestival organisiert. Die Aufführung ist für Freitag, 10. März, 17 Uhr, im Bollwerk 107 geplant. "Es wird eng. Das Bollwerk bietet leider nur Platz für 220 Zuschauer."

Mit einem Kinderkonzert kehrt das Musikfest am Mittwoch, 15. März, 9 und 11 Uhr, zu seinen Wurzeln zurück: ins Kloster Kamp. Cellist Alexander Hülshoff, Begründer des Kammermusikfests, wird mit dem aus Syrien stammenden Thaer Eid (Viola) und dem Schauspieler Boris Weber das Kindermusikstück "Herr Brahms und der rote Igel" aufführen. Acht Kindertagesstätten haben sich mit über 100 Kindern bereits angemeldet. Das Trio wird szenisch und musikalisch die Geschichte des Komponisten erzählen, dessen Begleiter ein roter Igel war, und wird sich mit den Kindern auf die Suche nach diesem Igel machen. "Ich freue mich immer sehr auf diese Kinderkonzerte", erzählt Hülshoff. "Die Kinder haben eine solch offene Energie. Und sie gehen ganz unvoreingenommen an die Musik heran. Johannes Brahms ist außerdem einer der Komponisten, die mir am Herzen liegen."

Stolz sind die Organisatoren des Festivals, dass sich dieses nicht aus öffentlichen Mitteln speist. Möglich wird es durch das Engagement von Volksbank Niederrhein, Stadtwerke Kamp-Lintfort, der Bürger-Stiftung in Neukirchen-Vluyn sowie des eigenen Fördervereins "Grancino", der laut Jeannette von der Leyen bereits 87 Mitglieder zählt.

