Kamp-Lintfort: Feuer in Lintfort: Fußgängerzone gesperrt

Feuer in Lintfort: Fußgängerzone gesperrt

Eine dreiköpfige Familie kann sich durchs Treppenhaus retten. Einsatz dauert bis in den Abend hinein.

Qualm drang bereits aus allen Kellerfenstern, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gestern an der Friedrichstraße ankamen. Das Feuer war gegen 16.38 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Polizei musste aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung die Fußgängerzone (Moerser Straße) sowie angrenzende Geschäfte räumen. Die Anwohner wurden durch Radiodurchsagen aufgefordert, die Türen und Fenster in einem Umkreis von 200 Metern um den Brandort geschlossen zu halten. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr befanden sich zum Glück keine Menschen mehr im Gebäude. Eine dreiköpfige Familie hatte sich laut Feuerwehr-Sprecher Bernd Manders selbst durch das verrauchte Treppenhaus retten können.

Wie Manders gestern berichtete, war die Feuerwehr zunächst mit der Einsatzmeldung "Müllbrand" an die Moerser Straße gerufen worden. Vor Ort habe sich aber herausgestellt, dass es gleich um Eck im Keller eines Gebäudes an der Friedrichstraße brannte. Die Feuerwehrleute trafen dort auf eine "hohe Brandlast". Sie überprüften mit Hilfe einer Drehleiter, ob sich im Haus noch weitere Personen befinden. "Dabei handelt es sich um eine Präventivmaßnahme", erklärte Manders. Die Freiwillige Feuerwehr war gestern mit 40 Einsatzkräften und neun Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Brandbekämpfung dauerte bis zum späten Abend an. Viele Augenzeugen verfolgten die Arbeiten. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache wurden gestern aufgenommen. Es gibt noch keine Erkenntnisse.

(aka)