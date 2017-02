später lesen Kamp-Lintfort Kradfahrer stirbt nach Kollision auf der B528 Teilen

2017-02-14T21:38+0100 2017-02-14T22:18+0100

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist es in Kamp-Lintfort zu einem tödlichen Unfall gekommen, ein Pkw kollidierte mit zwei Kradfahrern. Einer der beiden Zweiradfahrer starb noch an der Unfallstelle.