Kamp-Lintfort: Kamper Konzerte starten in die Saison

Das Duo "Virtuoso" eröffnet die städtische Kammermusikreihe im Kloster Kamp. Um dem hohen Publikumszuspruch gerecht zu werden, finden alle Konzerte gleich zweimal statt, jeweils mittwochs und donnerstags. Von Anja Katzke

80 Sitzplätze stehen im Rokokosaal für die Kamper Konzerte zur Verfügung. Sie reichen jedoch bei weitem nicht aus. "Eigentlich müssten wir den Saal vergrößern, so hoch ist die Nachfrage nach den Konzertkarten", sagt Jeannette Freifrau von der Leyen, die im Rahmen der Kammermusikreihe für die Organisation zuständig ist. Weil dies natürlich nicht möglich ist, werden alle Konzerte, wie schon 2016, gleich zweimal gespielt, und zwar jeweils mittwochs und donnerstags.

2005 hatte das Cellisten-Ehepaar Katharina Apel und Alexander Hülshoff, das auch das Kammermusikfest Kloster Kamp ins Leben gerufen hatte und seither kuratiert, die künstlerische Leitung der "Kamper Konzerte" übernommen. In der stimmungsvollen Atmosphäre des Rokokosaals des Klosters Kamp erlebt das Publikum klassische Musik auf hohem Niveau. Diese abendliche Kammerkonzertreihe veranstaltet die Stadt Kamp-Lintfort mit der Sparkasse Duisburg.

Auch die neue Saison verspricht abwechslungsreiche und inspirierende Musikerlebnisse. Sie startet am 22. und 23 Februar (20 Uhr) mit dem "Duo Virtuoso". Friedemann Eichhorn (Violine) und Alexander Hülshoff (Violoncello) spielen Werke von Mozart, Kodaly, Paganini, Halvorsen, Egdorf, Kummer und Ghys-Servais. Das Duo hat bereits eine ganze Reihe CDs unter dem Label Naxos eingespielt und sich beim Publikum einen klangvollen Namen gemacht. In ihrem Programm stellen sie Kompositionen des 20. Jahrhunderts in Kontrast zu den Werken von Mozart beispielsweise. "Pianoforte" geht die Musikreihe am 7. und 8. Juni (20 Uhr) weiter. Pianist Dinis Schemann spielt Werke von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. "Ein reiner Klavierabend steht bei den Kamper Konzerten eher selten auf dem Programm. Daher ist das Konzert mit dem aus Portugal stammenden Dinis Schemann als ein besonderes Kleinod zu betrachten", teilen die künstlerischen Leiter Katharina Apel und Alexander Hülshoff mit. Schemann werde mit Beethovens "Apassionata" und Schuberts "Impromptus op. 90" tief berührende Musik spielen.

Am 4. und 5. Oktober heißt es im Rokokosaal "Avec Plaisir". Eingeladen sind die Musiker Kai Frömbgen (Oboe), Georg Klütsch (Fagott) und Nedad Lecic (Klavier). Georg Klütsch ist langjähriger Solofagottist der Bamberger Symphoniker, Mitglied des Sabine-Meyer-Bläserensembles sowie Professor für Fagott zunächst in Weimar und seit 2001 in Köln. Kai Frömbgen bekleidete bei dem Bamberger Symphonikern und später beim Lucerne Festival Orchestra die Soloposition. 2014 wurde der Oboist als Professor an die Schumann-Hochschule nach Düsseldorf berufen. Pianist Nedad Lecic erhielt bereis im Alter von 13 Jahren die Auszeichnung "Young European Top Talent" und war jüngster Student an der Musikhochschule in Belgrad. Zurzeit hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln inne.

Zum Ausklang der Reihe darf sich das Publikum am 29. und 30. November auf ein Konzert in der Königsdisziplin der Kammermusik freuen: Die künstlerische Leiterin Katharina Apel wird mit ihrem Streichquartett, dem Martfeld Quartett, mit Werken von Mozart, Radu Paladi und Zdenek Fibich zu Gast im Kloster sein. Eine schöne Tradition im Rahmen der Kamper Konzerte sind die Silvesterkonzerte am 31. Dezember (außerhalb des Abonnements). Die Besucher erfahren erst unmittelbar vor dem Konzert, welches Programm sie erwartet. "Es ist für sie jedes Jahr eine Überraschung. Das Vertrauen des Publikums berührt uns sehr", sagt Jeannette von der Leyen. Die Kammermusikreihe wird zwar im Abonnement angeboten. "Die Nachfrage ist aber so groß, dass wir zurzeit Anfragen nur unverbindlich auf die Warteliste setzen können", bedauert Jeannette von der Leyen. Die 50 Abos je Konzert sind seit langem vergeben. Einzeltickets gibt es im Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp (02842 927540) während der Öffnungszeiten: montags bis donnerstags, 10 bis 16 Uhr, freitags von 10 bis 14 Uhr. Die Einzelkarten kosten 18 Euro. Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, eine Anmeldung wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen ist erforderlich.

Quelle: RP