Kamp-Lintfort: Kloster Kamp zieht die Menschen an

Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums, ist mit dem Jahr 2016 zufrieden. Erneut kamen über 30.000 Besucher. Am 12. Februar startet das Zentrum die neue Reihe "Denkplatz - Nachdenken über die Kirche". Von Peter Gottschlich

Seit Frühjahr 2013 leitet Peter Hahnen das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp. Seither steigt die Anzahl der Menschen, die zum heiligen Berg pilgern. "Im Jahr 2014 hatten wir zum ersten Mal über 30.000 Besucher", sagte der 53-Jährige gestern. "Auch 2015 und 2016 waren es über 30.000." Gezählt werden nur die Besucher von offiziellen Veranstaltungen des Zentrums, wie Führungen, Konzerten oder den Abenden für Genießer. Die Besucher des Terrassengartens, geschätzt über 100.000 im Jahr, sind nicht mitgerechnet. "Die gesamte Region identifiziert sich mit Kloster Kamp", freute sich der Kulturmanager und promovierte Theologe. "Wir erreichen auch Menschen, die sonst mit Kirche kaum Kontakt haben." Sein inoffizielles Motto lautet: "Alle sind willkommen, auch die Nicht-So-Frommen."

So bietet das Zentrum jeden ersten Sonntag im Monat um 11.30 Uhr - das nächste Mal am 5. Februar - offene Führungen durch die Abteikirche und das Museum an. Dieses wird von Peter Hahnen am liebsten Schatzkammer genannt. Schließlich können Besucher nicht nur in der Abteikirche Schätze bewundern, die in Mitteleuropa einmalig sind, etwa die vier Bilder aus der Schule des Kölner Renaissancemalers Bartholomäus Bruyn in der Marienkapelle, sondern auch im Museum. Dort befinden sich mit dem Kamper Antependium und den Messgewändern der blauen Kapelle besondere Schätze. Am internationalen Museumstag am 21. Mai werden sie dort von Peter Hahnen erneut kostenlos gezeigt.

Mit dem Museumstag endet die Ausstellung "Sinn und Design - Zehn Gebote" der Düsseldorfer Werbedesignerin Katharina Müller. Diese wird am 4. März von Landrat Ansgar Müller eröffnet. Anders als die Mehrheit des Kreistages hatte er dagegen gestimmt, den Zuschuss des Kreises Wesel zum Geistlichen und Kulturellen Zentrum von 9200 Euro auf 6000 im Jahr 2016 zu kürzen. Im Jahr 2017 sinkt der Zuschuss auf 3000 Euro. "Das ist eine Missachtung des Engagements der ehrenamtlichen Mitarbeiter", sagte Peter Hahnen. Trotz der Kürzungen werde das Haushaltsjahr dank Mehreinnahmen mit einer "schwarzen Null" abgeschlossen." Insgesamt finanziert sich das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp zu 55 Prozent über Einnahmen und zu 45 Prozent über Zuschüsse, vor allem durch das Bistum und die Stadt Kamp-Lintfort.

Im Jahr 2016 ist die Anzahl der Ehrenamtlichen um zehn auf 102 gestiegen. Dabei kamen 30 neue hinzu und 20 schieden aus Altersgründen aus. Sie leisteten im Museum und in der Orangerie, im Klostercafé und im Klosterladen insgesamt 3300 Stunden. Außerdem führten sie Gruppen durch Abteikirche und Schatzkammer, durch Kräutergarten und Orangerie - 244 Mal im Jahr 2016 , 85 mehr als 2015.

Für das Jahr 2017 kündigte Hahnen gemeinsam mit Dechant Karl Josef Rieger, dem Vorsitzenden des Trägervereins, einige Höhepunkte an. Darunter eine Jazz-Andacht in der Fastenzeit, eine exklusiv für das Museum konzipierte Ausstellung zu den Zehn Geboten ab März und drei "Tage der Stille".

Zudem startet die Pfarrgemeinde St. Josef, zu der die Abteikirche gehört, die neue Reihe "Denkplatz - Nachdenken über die Kirche" Zwei Termine pro Jahr soll es geben, das erste Mal am 12. Februar um 15 Uhr im Rokokosaal. Dann spricht der Kölner Theologe und Journalist Joachim Frank zum Thema "Wie wird Kirche sein?" Der Eintritt ist frei.

Quelle: RP