Moers: Kunsthistoriker klären Herkunft des Altarbilds

In der Marienkapelle an der Kamper Abteikirche findet sich ein Gemälde, das in seiner Darstellung ungewöhnlich ist. Es stammt aus der Werkstatt von einem Bartholomäus Bruyn. Von Peter Gottschlich

"Die meisten Besucher sind ganz baff, wenn sie das Gemälde sehen. Erst nach einigen Augenblicken entdecken sie, was zu sehen ist." Peter Hahnen beobachtet diese Reaktion, wenn er Gäste durch die Abteikirche in die Marienkapelle führt. Dort hängt rechts ein Gemälde mit einer Kirche. Deren Dach ist eingefallen. Hinten links stehen Ochs und Esel, daneben einige Hirten mit ihren Schafen und vorne rechts zwei Dudelsackspieler. Vorne links kniet Maria und öffnet ihre übergroßen Hände zum Christuskind hin, das klein und arm auf einem abgebrochenen Stein liegt. "Es ist wie heute", erzählt der Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp. "Im ganzen Trubel der Weihnachtsmärkte und der Geschenke geht das, was im Mittelpunkt stehen sollte, unter, die Geburt Jesu. Gott wird Mensch."

Er hält die Motivwahl des Gemäldes, das mit Tempera, einer Emulsion aus Öl und Wasser, auf Holz gemalt ist, für außergewöhnlich. "In zerstörten Ställen lassen mehrere Maler Christus zur Welt kommen", berichtet der Geschäftsführer des Zentrums Kloster Kamp. "Ich habe mit mehreren Kunsthistorikern gesprochen, von denen niemand ein Bild kennt, bei dem Christus auf einem Stein liegt. Dieser Stein kann als Verweis auf das Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 42, als Eckstein gedeutet werden, den die Bauleute verworfen haben, und ja auch selber Christus versinnbildlichen soll." Das Bild spricht eine reiche Symbolsprache. So hält Maria nicht das Kind, sondern ihre Hände sind von ihm entfernt. "Die Entfernung kann auf das schwierige Verhältnis von Jesus zu seiner Familie deuten", sagt Peter Hahnen.

Dieses Verhältnis beginnt mit einer Flucht. "Im linken Bildhintergrund sind die Schergen des Herodes zu sehen", berichtet der Leiter des Zentrums Kloster Kamp. "Sie sind schon bei der Geburt unterwegs, um Jesus zu ermorden. Verfolgung und Flucht sind aktuell geblieben." Wie die Jahreszahl am unteren Rand des Bildes verrät, ist es 1541 vollendet worden. "Es kann schon damals dem Kloster gehört haben", erzählt er. "Möglicherweise wurde es aber erst um 1714 erworben, als die Marienkapelle fertiggestellt wurde. Oder vielleicht hat es erst der kunstsinnige Abt Dionysios Genger gekauft, der von 1773 bis 1778 amtierte? " Lange war nicht bekannt, wer das Gemälde von der Geburt Christi gemalt hat. Nachdem Kunsthistoriker es mit anderen Werken verglichen hatten, ordneten sie es der Werkstatt von Bartholomäus Bryun dem Älteren zu. Der Maler, der von 1493 bis 1555 am Niederrhein und in Köln lebte, hatte sich auf Porträts und Architekturansichten spezialisiert, die von der italienischen Renaissance beeinflusst sind. Zum Beispiel hielt er gleich fünfmal - vielleicht sogar noch öfter - den Kölner Juristen Dr. Peter van Clapsis fest. Eines dieser fünf Portraits ist eine Miniatur mit Wappen von 1537, die sich im Wallraf-Richartz-Museum in Köln befindet.

Dort können Kunstliebhaber ein weiteres Porträt bewundern, das Bartholomäus Bruyn 1520 von Hermann und Sybilla Rinck mit dem Pinsel festhielt. Viele andere Gemälde können Kunstliebhaber nicht bewundern, da sie sich in Privatbesitz befinden. Das Wallraf-Richartz-Museum entdeckte Bartholomäus Bruyn den Älteren 1955 wieder, als es zum 400. Todestag des Malers zu einer Ausstellung mit seinen Werken einlud und ein Werkverzeichnis anfertigte. In diesem Werkverzeichnis von 1955 fehlen das Kamper Gemälde von der Geburt Christi, da es ihm noch nicht zugeordnet wurde, wie die anderen drei Gemälde von ihm, die in der Kamper Marienkapelle hängen: Maria mit dem Jesuskind vor der Klever Schwanenburg, die Kreuzigung Christi und die Auferstehung Christi.

