Kamp-Lintfort Mensch stirbt nach Brand in Zechenhaus

Das Erdgeschoss des Bergmannshauses an der Walterstraße in Kamp-Lintfort stand voll in Flammen, als die Feuerwehr am Einsatzort ankam. Für eine Person, die im Haus war, kam jede Hilfe zu spät. Die Identität des Opfers ist nicht geklärt. Von Anja Katzke