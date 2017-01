Kamp-Lintfort: Rasante Show mit Musical-Melodien

Sieben Künstler überzeugten mit ihrem Gesang und ihrem Tanz. Die Zuhörer applaudierten frenetisch. Von Peter Gottschlich

Wenn Dennis LeGree das Lied "Unchanged Melody" von Dave Stewart aus dem Musical Ghost mit seiner tiefen Stimme singt, schmelzen die Herzen der Zuhörer, genauso, wenn er den Song Maria aus dem Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein zum Besten gibt. Mit seiner Stimme sorgte der Hagener, der 1954 in Miami im US-Staat Florida geboren wurde, bei der zweiten Staffel der SAT-1-Show "The Voice of Germany" für Furore. Anfang November 2012 schied er gegen die jüngere Michelle Perera aus, auch wenn die Entscheidung diskutierbar war. Schließlich ist er nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein Tänzer. Das bewies der heute 62-jährige Musicalsänger als "Lokomotive Papa" im Starlight Express in Bochum, die er mehr als 700 Mal spielte. Heute schnürt er sich hier und da wieder die Rollschuhe an, zum Beispiel wenn er "Starlight Express" oder "Du allein" in der Show "Musical Highlights" singt, wie am Sonntagabend in der Kamp-Lintforter Stadthalle. Dabei ist er der Bekannteste der siebenköpfigen Truppe dieser Schau, die seit 2011 immer zu Jahresanfang in der Hochschulstadt zu sehen ist. Dabei stehen ihm die anderen drei weiblichen und drei männlichen Künstler in nichts nach. Sie sind alle ausgebildete Sänger sowie Tänzer. Sie haben in Musicals auf der Bühne gestanden, bevor sie zur Truppe stießen. In der Schau "Musical Highlights" lassen sie mit ihren großartigen Stimmen die Luft vibrieren. Dazu tanzen sie leichtfüßig in wechselnden Kostümen, die zu den jeweiligen Musicalausschnitten passen. Im aktuellen Programm für das Jahr 2017 sind es vor allem Ausschnitte aus den Musicals "König der Löwen" von Elton John, Joseph von Andrew Lloyd Webber, "Dirty Dancing" von John Morris, "Starlight Express" von Andrew Lloyd Webber oder Grease von Warren Casey sowie Jim Jacobs.

Obwohl es Lichteffekte gibt, tritt das Bühnenbild in dieser Show in den Hintergrund, so wie es auch bei konzertanten Aufführungen großer Opernsänger üblich ist. Die Zuhörer ließen sich am Sonntagabend von Gesang und Tanz begeistern. Nach jedem Song applaudierten sie. Zum Teil summten und klatschten sie mit, etwa beim Song "Staying Alive" aus dem Musical "Saturday Night Fever" der Bee Gees im Finale. Mit 450 waren es mehr Zuschauer als in den Vorjahren. Die Kartenpreise lagen zwischen 29 und 50 Euro.

Nach dem Finale standen die Zuhörer auf und applaudierten frenetisch. Dafür erhielten sie als Zugabe ein Udo-Jürgens-Medley "Aber bitte mit Sahne".

Quelle: RP