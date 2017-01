Kamp-Lintfort: "Rot-Grün": SPD pachtet Schrebergarten

Die Kamp-Lintforter Sozialdemokraten haben an der Fossastraße einen Kleingarten gepachtet. Dort sollen im Sommer Veranstaltungen und Mitmachaktionen stattfinden. Die Bundes-SPD belohnte die Idee mit ihrem Innovations-Preis. Von Anja Katzke

Noch liegt der Garten an der Kamp-Lintforter Fossastraße im Winterschlaf. Das soll sich Ende März ändern. Dann bläst der neue Pächter zum Frühjahrsputz im Schrebergarten "Zur roten Pumpe". Und wer Lust aufs Gärtnern hat, darf mitmachen. Der Pächter ist nicht irgendein Laubenpieper, sondern der SPD-Stadtverband. "Wir hatten schon länger die Idee, einen Kleingarten anzumieten", sagt Vorsitzender René Schneider. "Viele unserer Mitglieder wollen nicht nur inhaltlich diskutieren, sondern mitmachen und etwas aktiv gestalten."

Die Suche nach einem geeigneten Schrebergarten gestaltete sich hingegen zunächst nicht leicht. Die SPD bewarb sich bei der Lineg um ein Stück Grabeland. "Es gibt lange Wartelisten", betont Schneider. Die SPD hatte Glück. Einer der Schrebergärtner an der Fossastraße suchte aktiv nach einem Nachfolger. Im Herbst pachtete der Stadtverband die 800 Quadratmeter große Oase, um dort einen "grünen" Treffpunkt für seine Mitglieder und für die Kamp-Lintforter zu schaffen.

"Es ist ein schöner Ort, um sich im Sommer zu treffen, gemeinsam zu grillen oder zu feiern", sagt Schneider. "Gleichzeitig können sich dort alle engagieren, die richtig anpacken und etwas tun wollen." Mit der Idee bewarb sich der Stadtverband beim Innovationspreis der Bundes-SPD und gewann. Mit dem Preisgeld, 5000 Euro, will die Kamp-Lintforter SPD ihre Aktionen realisieren und für Ausbau sowie Pflege des Gartens sorgen. "NRW-weit sind wir der einzige Stadtverband, der einen Schrebergarten als Mitmach-Standort bewirtschaftet. Wahrscheinlich sind wir es auch deutschlandweit", meint der SPD-Vorsitzende.

Die Schrebergärtner wollen sich zwischen April und Oktober an jedem 1. Freitag im Monat um 18 Uhr im Garten treffen, um neue Aktionen und Garten-Ideen zu planen. Bei Regen soll die nahe gelegene Gaststätte "Bierbrunnen" als Ausweichquartier für das Treffen dienen. "Wir haben jetzt die Jahresplanung für 2017 fertig", betont René Schneider und freut sich darauf, dass der Frühling bald anbricht. Los geht es am 25. März mit dem Frühjahrsputz im 800 Quadratmeter großen Garten. Im Mai wollen die Sozialdemokraten zum Grillen mit Lagerfeuer und Arbeiterliedern an die Fossastraße einladen. Eine erste Mitmach-Aktion ist für den 5. und 6. August geplant. An zwei Tagen sollen Eltern mit ihren Kindern dann unter fachlicher Anleitung einen Bumerang aus speziellem Holz bauen. Die SPD wird sich mit ihrem Schrebergarten auch an der Aktion Kamp-Lintforter Gärten beteiligen und den Garten am Sonntag, 3. September, für die Besucher öffnen.

Ebenfalls im September soll wieder eine Eltern-Kind-Aktion stattfinden. Dann geht es um den Drachenbau. Auch hier wird wieder für fachliche Anleitung gesorgt. Für Oktober sind Stockbrotbacken und eine kleine Nachtwanderung für Kinder ab sechs Jahren geplant. Und zum Jahresabschluss will die SPD ebenfalls im Oktober Kinder zu einem Trickfilm-Workshop in den Schrebergarten einladen. Mit dem Programm i-stop-motion können die Teilnehmer aus Fundstücken wie Holz und Steine kleine Trickfilme entwerfen und drehen. Alle Mitmachangebote sollen kostenfrei sein.

Wer bei der Pflege und dem Aufbau des Gartens helfen will, ist willkommen. Informationen gibt es bei Klaus Macykowski, der die Federführung bei der Gartenbewirtschaftung übernommen hat, unter 02842 42627. Mehr unter www.spd-kamp-lintfort.de.

