Kamp-Lintfort: Schlager-Imitator eröffnet Burgerlokal

Christian Camper hat "Camper's Diner Burger" zwischen EK 3 und ABC-Gebäude eröffnet. Der Mickie-Krause-Nachahmer und seine Frau brachten die Idee für das Restaurant aus einem Urlaub in New York mit. Von Peter Gottschlich

In New York ist Christian Camper auf den Geschmack gekommen. Als er an der Ostküste im August mit seiner Frau Sabine Hövel und seinen zwei Kinder Urlaub machte, entdeckte er in der Stadt, die niemals schläft, Diners, in denen individuelle Hamburger frisch zubereitet wurden. "Ich habe die Idee mit nach Kamp-Lintfort genommen", erzählt der 45-jährige Kamp-Lintforter, der als Mickie-Krause-Imitator auf Partys in ganz Deutschland unterwegs ist.

Als der Wirt von "Camper's Kamp-Lintfort" von seinem Vermieter erfuhr, die Pizzeria neben seinem Lokal an der Friedrichstraße werde frei, entschied er sich, in diesem Lokal einen Diner mit 23 Plätzen zu eröffnen. Bei der Einrichtung orientierte er sich nicht an trendigen Hamburgergrills, die seit einigen Jahren in den Metropolen Mitteleuropas große und individuelle Hamburger frisch zubereiten, zum Beispiel in Amsterdam, Berlin oder Köln. Er nahm sich die amerikanischen Diners zum Vorbild. Allerdings ließ er kein Heck eines US-Straßenkreuzers in einer Wand installieren, sondern dekorierte seinen Diner mit zwei Mofas. Ein Velo Solex aus den 60er Jahren steht auf einem Podest an einer Wand, ein Vespa-Mofa aus den 70er Jahren im Lokal.

Außerdem stellte er eine echte Wurlitzer auf. Christian Camper ist von der Technik der historischen Musikbox fasziniert - wie Arme Vinylscheiben greifen, um sie auf die A- oder B-Seite zu drehen und aufzulegen. Es sind Schlager- und Popscheiben aus den 70er und 80er Jahren, als die Hits von Mickie Krause noch nicht in der Luft lagen, wie "Schatzi, schenk mir ein Foto", "Nur noch Schuhe an", "Zehn nackte Friseusen", "Ich bin solo" oder "Geh mal Bier holen".

Er stellte Marco und Bianca Schütt ein, die das Fleisch vor den Augen der Kunden grillen und dieses mit den anderen Zutaten zwischen die Brötchenhälften legen. Mit ihnen zusammen entwickelte er zehn verschiedene Hamburger. Von denen ist der BBQ-Burger der Renner, seitdem der neue Diner am Samstag zwischen dem EK 3 und dem ABC-Gebäude eröffnet hat. Er ist mit 180 Gramm irischem Rindfleisch, frischen roten Zwiebeln, frischen Lollo-Bianco-Salt, gegrillter Tomate, knusprigem Bacon und Barbecue-Soße gefüllt.

Günstigster Burger ist der Kinder- und Senioren-Burger mit 4,20 Euro, da er um ein Drittel kleiner ist als die anderen. Teuerster Burger ist der Pulled-Beef-Burger für 8,90 Euro, bei dem lang und schonend gegrilltes Schweinefleisch für den besonderen Genuss sorgt. Für die Vegetarier gibt es einen Burger mit Gemüsebratling. Verschiedene frittierte Kartoffeln und Salate runden das Angebot ab. "Wer einmal einen Hamburger probiert hat, kommt wieder", hat Sabine Hövel festgestellt.

Dabei haben die Kunden zu kommen, denn der Diner bietet keinen Burgerservice an. "Ich habe einmal einen Burger für meinen Sohn mitgenommen", erzählt Christian Camper, der mit bürgerlichem Namen Christian Hövel heißt. "Das hat funktioniert. Aber das es sind nur sieben Minuten Fahrzeit. Irgendwann leidet die Qualität der Burger." Um neue Kunden zu gewinnen, setzt er deshalb nicht auf neue Vertriebswege, sondern auf neue Produkte. So entwickelt er zurzeit zusammen mit Marco und Bianca Schütt weitere Hamburger. Zwei sind in fester Planung.

Quelle: RP