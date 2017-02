Kamp-Lintfort: Schüler setzen sich für Schul-WLAN ein

Politik ist an der Unesco-Schule in Kamp-Lintfort nicht nur Theorie im Unterricht, sondern wird auch praktisch erlernt: Der gesamte Sozialwissenschaftskurs der zwölften Stufe nimmt an der Aktion "Deine Stimme zählt" der Rheinischen Post teil. Das Projekt ermöglicht Schülern - unabhängig davon, ob sie schon wählen dürfen - ihre politische Meinung im Vorfeld der NRW-Landtagswahl am 14. Mai zu äußern.

Die Rheinische Post verleiht Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen deshalb eine Stimme: Gesucht werden eine "Schülerministerin" und ein "Schülerminister", die die Interessen der Schüler vertreten sollen. Im März organisiert die Rheinische Post eine große Wahlarena, bei der Schüler den Spitzenpolitikern der Landesparteien Fragen stellen und mit ihnen diskutieren können. Partner der Aktion ist der Rheinische Sparkassenverband, der teilweise auch Räume für die Veranstaltungen bereitstellt.

Die Schüler entwickelten gemeinsam Ideen und Forderungen für das Projekt. Außerdem haben sie sich mit dem Ladtagsabgeordneten René Schneider (SPD) getroffen. Auch ein Treffen mit Marie-Luise Fasse (CDU), die eben Mitglied des Düsseldorfer Landtags ist, sei geplant. "Wir möchten uns nicht an eine Partei binden, sondern mehrere offenhalten", sagten die "Schülerabgeordneten" Neele Wagner (17) und Gabriel Lucano (17), die in einer Abstimmung für diese Position ausgesucht wurden. "Wir wollen zeigen, dass man mit Politik viel erreichen kann." Im nächsten Schritt wählen die "Schülerabgeordneten" der teilnehmenden Schulen eine "Schülerministerin" und einen "Schülerminister", die dann in Düsseldorf mit den Politikern debattieren werden.

"Wir fordern eine bessere Ausstattung der Schulen; freies WLAN muss es überall geben", sagte Gabriel Lucano. "Außerdem sollen die Lehrpläne überarbeitet werden: Wir würden gerne besser auf das Leben vorbereitet werden, etwa durch Steuererklärungen", ergänzte Neele Wagner. "Schüler sollen mehr Freiraum für Kreativität und Projekte bekommen." Daneben beklagen die Schüler des Sozialwissenschaftskurses mangelnde Freizeitangebote für Jugendliche in Kamp-Lintfort. "Hier können Jugendliche wenig machen, deshalb sollte es mehr Angebote in AGs und Sportvereinen geben und die Busse sollten häufiger in die Nachbarstädte fahren", sagte Lucano.

Diese drei zentralen Forderungen sind auch Inhalt des Wahlwerbespots, den die Schüler bis Ende Februar drehen werden. Auch hierbei sei eine Kooperation mit den Lokalpolitikern geplant. Die Videos werden anschließend auf einer speziell eingerichteten Internetseite veröffentlicht. "So lernen wir in der Schule Politik hautnah", sagte der Schülerabgeordnete. "Wir müssen nur noch das Skript ausformulieren und dann kann der Dreh losgehen."

Auch bei der Schule kommt die RP-Aktion gut an: "Ich finde, dass das Projekt eine gute Möglichkeit ist, den Schülern Raum für ihre eigenen Ideen zu geben", sagte Lehrerin Irene Schünke, die das Projekt betreut.

Quelle: RP