Kamp-Lintfort: Schüler zu Besuch im Rathaus

Austauschschüler trafen den Bürgermeister Christoph Landscheidt.

18 Schüler aus der südholländischen Provinz Delft haben den Kamp-Lintforter Bürgermeister Christoph Landscheidt im Rathaus besucht.

Die Schüler stellten dem Bürgermeister einige Fragen. Mal ging es um das Angebot für Jugendliche in Kamp-Lintfort und um den geplanten Bau eines Kinos in der Stadt, andere interessierten sich für die Landesgartenschau 2020. Auf die Frage, was er als Bürgermeister anders mache, antwortete er: "Nun, wir beziehen unsere Bürger sehr oft in viele Entscheidungen mit ein. Dort drüben zum Beispiel, kommt ein schöner Park hin. Hier lassen wir die Bürger aktuell mitentscheiden, welche Bäume gepflanzt und welche Bepflasterung gelegt werden soll." Einige Fragen widmeten sich aber auch dem Privatleben Landscheidts. So erzählte er von seinen drei Kindern und wie gern er Tennis spielt.

Das Partnergymnasium für diesen Austausch ist das Georg-Forster-Gymnasium. Die Kommunikation zwischen den Schülern erfolgt auf Deutsch, Englisch und Niederländisch. Aus den vergangenen Begegnungen haben sich Freundschaften entwickelt, die auch nach dem Austausch gepflegt werden.

Quelle: RP