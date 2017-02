Kamp-Lintfort: Selbständig mit veganem Hundehalsband

Die Kamp-Lintforterin Heike Schoenfeld hat das Label "Schoenfeld made me" gegründet. In ihrer kleinen Manufaktur fertigt die frühere Pharmareferentin "vegane" Hundehalsbänder, Gassi-Taschen und vieles mehr. Von Anja Katzke

Atelier und Manufaktur im ersten Stock ihres Hauses sind bestens ausgestattet: Stoffballen mit bunten Mustern liegen griffbereit übereinander gestapelt. Faden, Garn und Schere ebenso. Mehrere Nähmaschinen und eine Sattlermaschine haben im Atelier ihren festen Platz. Hier entsteht alles rund um das Label "Schoenfeld made me". Dahinter steht die Kamp-Lintforterin Heike Schoenfeld, die mit einer pfiffigen Idee eine neue berufliche Aufgabe gefunden hat.

Heike Schoenfeld fertigt "vegane" Halsbänder für Hunde. Und das inzwischen mit einigem Erfolg, die kreativ gestalteten Halsbänder gefallen den Hundebesitzern. Bestellungen kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alles begann mit der eigenen Ernährungs- und Lebensumstellung aufgrund einer Erkrankung. "Ich ernähre mich heute basenfrei und vegan", betont die 58-Jährige, die 30 Jahre hauptberuflich als Pharmareferentin im Außendienst tätig war.

"Heute gelte ich in meiner Familie zwar als Aktivistin für die vegane Ernährung. Die Umstellung hat mir gesundheitlich aber gut getan." Auf die Idee, selbst Hundehalsbänder zu fertigen, brachten sie ihre beiden Hunde "Clay", ein Rhodesian Ridgebackrüde, und der French Bully "Tyson". "Naja, ich wollte einerseits weg vom Lederhalsband. Man weiß ja nie, woher das Material kommt. Auf der anderen Seite habe ich kein vernünftiges Halsband für einen so stattlichen Rüden wie Clay gefunden. Er sollte ja weder bedrohlich noch lächerlich wirken", sagt Heike Schoenfeld. Die Kamp-Lintforterin besann sich eines alten Hobbys, das Nähen. "In meiner Familie wurde immer schon viel selbst genäht. Als Kind durfte ich meiner Mutter dabei zusehen, in der Jugend habe ich für mich und meine Freundinnen und später auch für meine Kinder schicke Kleidung genäht." Zu der Zeit entstand auch das Label "Schoenfeld made me".

"Ich habe es als Etikett in die Kindersachen genäht. Das war die Idee einer Freundin", erzählt die 58-Jährige. Eines der ersten Halsbänder, die sie für den Rhodesian Ridgeback gefertigt hatte, trug die humorvolle Aufschrift "Call my mom" und ihre Telefonnummer. "Clay ist uns immer ausgerissen." Gleichzeitig war dieses Halsband die Geburtsstunde ihrer kleinen Manufaktur. "Auf dem Hundeplatz waren alle begeistert und wollten auch so eins haben", erinnert sich Heike Schoenfeld.

Die Materialien, aus denen sie die Halsbänder fertigt, sind unter anderem Kunstleder, Wachstuch, Webbänder und Stoffe. "Sie sollen robust, langlebig und praktisch sein." Auch Filz ist ein Material, das sie gerne verwendet, wenngleich es nicht "vegan" ist. Die Materialien kombiniert sie miteinander, bestickt sie mit hübschen Motiven wie zum Beispiel Edelweiß und Leuchtturm. Die befreundete Künstlerin Nadine Robetje malt die Designs, die ihr als Vorlage für ihre diversen Artikel dienen. Das sind nicht nur Halsbänder, sondern auch Leinen, wasserdichte Gassi-Taschen (für die Hundekottüten), Leckerchenbeutel, Decken, Taschen und Schlafsäcke. Dazu gibt es bei Heike Schoenfeld auch das passende Accessoire fürs Frauchen. Schoenfelds Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Das Material, das sie in ihrer kleinen Manufaktur lagert, ermöglicht es ihr, rund 500 verschiedene Halsband-Modelle auf Wunsch zusammenzustellen. "Als ich zum ersten Mal meine Halsbänder zum Verkauf angeboten habe, war das natürlich nicht so." Das war auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Moyland. Heike Schoenfeld hatte nur einige Muster zusammengestellt. "Und dann standen die Leute in Dreierreihen vor meinem Stand", erinnert sie sich an die große Resonanz. Sie nahm viele Aufträge mit in ihre kleine Manufaktur. Ein Kleingewerbe ist längst angemeldet und ein Internetshop eröffnet. "Ich suche gerade jemanden, der mit einen Konfigurator einrichtet, so dass die Kunden sich im Internet die Halsbänder zusammenstellen können." Zurzeit arbeitet Heike Schoenfeld an einer Hundemantel-Kollektion.

Dafür sitzt sieben bis acht Stunden täglich an der Nähmaschine. Der 58-Jährigen macht dies nichts aus: "Ich habe noch nie im Leben für so wenig Geld gearbeitet. Ich war aber noch nie so glücklich."

Informationen im Internet: https://schoenfeld-made-me.de

