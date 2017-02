Kamp-Lintfort: Stadt will Mehrfamilienhaus räumen

Müll und Verunreinigungen: Die Stadtverwaltung sieht akuten Handlungsbedarf. Laut Kämmerer Martin Notthoff hat der Vermieter bereits eine ordnungsrechtliche Verfügung erhalten. Die Wohnungen seien unbewohnbar. Von Anja Katzke

Am Straßenrand liegen einige umgekippte Einkaufswagen. Gelbe und blaue Tonnen, die dort abgestellt sind, sind bis oben voll. Viel Abfall lag gestern Mittag nicht mehr herum, eine typische Sperrmüllmenge etwa. "Die Mitarbeiter unseres städtischen Eigenbetriebs ASK (Abfall, Straßen, Kanäle) haben den Müll schon mehrfach abgefahren", sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Auch der Vermieter habe den Müll mit Lastwagen selbst abtransportiert, weiß er zu berichten. Geholfen habe es nicht. Die Stadtverwaltung sieht deshalb akuten Handlungsbedarf. Sie will das Gebäude räumen lassen. Dem Vermieter wurde eine entsprechende ordnungsrechtliche Verfügung zugestellt. Die Verwaltung hat dem Vermieter der Problem-Immobilie damit eine Frist gesetzt. Die Bewohner müssen ausziehen und sich eine neue Bleibe suchen.

In dem Mehrfamilienhaus im Kamp-Lintforter Osten leben etwa 20 bis 30 Menschen, vermutlich rumänischer Staatsangehörigkeit. "Es handelt sich um Familien einer Bevölkerungsgruppe, die von Stadt zu Stadt zieht. Wir beobachten die Lage in dem Mehrfamilienhaus seit geraumer Zeit. Und sie ist von Woche zu Woche dramatischer geworden", beschreibt Martin Notthoff, Kämmerer und zuständiger Dezernent in Kamp-Lintfort auf RP-Anfrage die Lage und fügte hinzu: "Wir halten das Mehrfamilienhaus ordnungsrechtlich für unbewohnbar. Es besteht aus unserer Sicht eine Gefährdung." Als Begründung nennt er unter anderem eine starke Müllproblematik und Verunreinigungen, die der Vermieter nicht mehr in den Griff bekommen habe, aber auch "diverse" Straftaten.

Den Standort der "Problem-Immobilie" will die Stadtverwaltung nicht öffentlich machen - um die Räumung des Gebäudes vernünftig vorbereiten zu können, aber auch, um die direkten Nachbarn zu schützen. "Es gibt eine deutliche Unruhe in der Nachbarschaft. Die Anwohner haben bei uns häufig angerufen und sich über die Situation beschwert", sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt und verweist auf die begrenzten Maßnahmen und Möglichkeiten, die der Verwaltung in dieser Situation überhaupt zur Verfügung stünden: "Wir können nur über den Vermieter gehen." Die Immobilie befinde sich in Privateigentum, so Martin Notthoff.

Der Vermieter habe sich kooperativ gezeigt und sehr gut mitgewirkt, um das Problem zu lösen. "Er hat die Situation vorher offenbar falsch eingeschätzt und die Vermüllungsproblematik dann nicht mehr in den Griff bekommen", meint der Kämmerer. Der Termin für die Räumung des Mehrfamiliengebäudes ist bereits anberaumt.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten auch mit einigen der Mieter sprechen können. Martin Notthoff hofft, dass die Bewohner von allein ausziehen und ihren Umzug regeln. Wenn dies nicht der Fall sein wird, werde die Stadt das Gebäude leer räumen lassen und gegen den weiteren Zutritt sichern. Laut Notthoff wird die Polizei an dem Tag vor Ort dabei sein. Ob die von der Räumung betroffenen Personen in Kamp-Lintfort Ersatzwohnungen finden werden, ist fraglich. Wohnraum ist in der Stadt ebenso knapp wie in den Nachbarkommunen.

Wie Dezernent Martin Notthoff gestern berichtete, soll es in Kamp-Lintfort zwei weitere solcher Problem-Immobilien geben, die die Stadtverwaltung aktuell in Augenschein nehme.

Quelle: RP