Moers: Stage Fokus sucht männliche Hauptdarsteller

Das Ensemble von Stage Focus möchte mit "Godspell" zum ersten Mal ein komplettes Musical aufführen. Die Gruppe sucht deshalb noch männliche Sänger für die Hauptrollen. Das Casting findet am Samstag, 21. Januar, in der Stadthalle Kamp-Lintfort statt.

Stage Focus ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Interesse junger Menschen an Gesang, Schauspiel, Tanz und ganz allgemein der Arbeit auf, hinter oder für die Bühne zu fördern. Entstanden aus dem Ensemble des semiprofessionellen Musical-Projekts "Lady On The Stage" hat sich der Verein in den vergangenen Jahren insbesondere durch "Musical Highlights Shows", wie zum Beispiel "Best of Grusical" und "Showtime" in der Stadthalle Kamp-Lintfort, einen Namen gemacht. Alle Mitglieder des Vereins machen unentgeltlich mit. Auch der Vorstand, die künstlerische und musikalische Leitung, Fundusverwaltung, Produktion, Mitgliederbetreuung und sonstige Aufgaben ehrenamtlich durchgeführt werden. Um ihre kreativen Arbeit realisieren zu können, freut sich das Ensemble jederzeit über direkte und indirekte Unterstützung, sei es durch Fördermitgliedschaften, Sach- und Geldspenden oder eigene tatkräftige Mithilfe durch Rat und Tat.

Über Godspell: Menschen auf der Bühne: vereinsamt, allein, halt- und orientierungslos. Sie beschimpfen sich gegenseitig, kapseln sich voneinander ab und versteifen sich immer mehr und mehr in die unterschiedlichsten Philosophien und Sichtweisen. Dann kündigt Johannes der Täufer die Ankunft des Herrn auf Erden an . . . Die Handlung folgt der Schilderung des Matthäusevangeliums von der Taufe Jesu im Jordan über die Berufung der Jünger, die verschiedenen Gleichnisse, die Bergpredigt. Die verschiedenen Bibelgeschichten werden in komödiantischer Weise von den Jüngern erzählt und nachgespielt, bis es am Ende zu Verrat, Gefangennahme und Kreuzigung Jesu kommt. Das Musical - kein anderes Stück wurde in den 70er Jahren öfter inszeniert - bietet eine Fülle von Rock-, Pop- und Gospelsongs (Komponist ist Stephen Schwartz), ergreifenden Bekenntnissen und schnellen, witzigen Improvisationen. "Godspell ist ernsthaft, spielerisch und extrovertiert, und der weltberühmte Chartstürmer "Day by Day" nur einer von vielen mitreißenden Songs. Es ist Kammerspiel, Posse, großes Drama, Show und Entertainment - ein Stück, das den Zuschauer tief berührt", teilt das Ensemble mit, das jetzt auf der Suche nach männlichen Darstellern ist. Gesucht werden Männer für die Rollen: Jesus (Tenor oder Bariton bis G#), Judas / Johannes der Täufer ((Bariton), Lamar (Tenor), Herb (Bariton oder Tenor) und Jeffrey (Tenor oder Bariton). Das Casting ist am Samstag, 21. Januar, in der Stadthalle Kamp-Lintfort. Die Premiere ist für Freitag, 17. November, terminiert. Der Probenort wird voraussichtlich in Krefeld sein. Bewerbung an: godspell@stagefocus.de. Weitere Informationen: www.stagefocus.de / www.facebook.com/stagefocus

