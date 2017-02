Serie Hochschule Rhein-Waal: Student entwickelt App für Flüchtlinge

Jonas Hallmann hat im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit für die Stadt Kamp-Lintfort eine hilfreiche App für Flüchtlinge entwickelt. Die App stieß auf große Resonanz und wird oft genutzt. Selbst ein Headhunter wurde aufmerksam. Von Anja Katzke

Kamp-Lintfort Als bei Jonas Hallmann vor ein paar Monaten das Telefon klingelte, war er baff: Auf der anderen Seite der Leitung stellte sich ein Headhunter aus Hamburg vor. Der hatte im Internet die von Hallmann für Kamp-Lintfort entwickelte Flüchtlings-App entdeckt. "Er wollte ein Unternehmen gründen, um die App zu verkaufen", sagt der Medien- und Kommunikationsinformatiker. Jonas Hallmann sagte ab: "Die App soll allen frei und kostenlos zur Verfügung stehen."

"easyl.kamp-lintfort" heißt die Anwendung, die die Aufmerksamkeit des Headhunters auf sich zog. Der Name der App ist eine Kombination aus dem englischen "easy" für "einfach" und dem Wort "Asyl". Der Internationale Bund hatte die Entwicklung dieser hilfreichen App für Flüchtlinge in Kamp-Lintfort in Auftrag gegeben. "Es kamen zu der Zeit sehr viele Flüchtlinge ins Land, und der Internationale Bund wollte den Menschen, die sich in der neuen Umgebung zurecht finden mussten, so schnell wie möglich helfen", erinnert sich Jonas Hallmann. Und zwar mit einem leicht händelbaren Wegweiser und Ratgeber, der Ansprechpartner und Kontakte benennt und vermittelt.

Vorgestellt wurde das Projekt von der studentischen Hochschulgruppe "Refugee Support". "Ich fand das Thema spannend. Es bot mir die wunderbare Möglichkeit, einen Beitrag zu einem sozialen Thema zu leisten. Es war ja für alle eine belastende Situation, an deren Lösung ich arbeiten konnte. Und weil ich auf der Suche nach einem Thema für meine Bachelor-Arbeit war, habe ich mich dafür gemeldet", berichtet Hallmann, der inzwischen sein Studium an der Kamp-Lintforter Fakultät Kommunikation und Umwelt abgeschlossen hat. Der junge Medien- und Kommunikationsinformatiker ist an die Hochschule Bonn Rhein Sieg gewechselt, um dort den Master-Abschluss in Informatik draufzusatteln. "Das Besondere ist, dass die Flüchtlingsapp die Informationen in neun Sprachen vermittelt", sagt Professor Frank Zimmer, der die Bachelor-Arbeit betreute.

Denn gerade die Sprachbarriere stellt für viele Flüchtlinge eine Hürde da, sich im neuen Land zurecht zu finden. Deshalb bietet die Kamp-Lintforter App Hilfe in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Urdu (Pakistan), Tigrinya (Eritrea), Albanisch und Persisch (Farsi).

Unterstützung erhielt Hallmann von seinen internationalen Kommilitonen im "Refugee Support", die nicht nur die jeweilige Übersetzung lieferten, sondern auch wichtige Ratschläge und Hinweise parat hatten - beispielsweise, dass einige der Sprachen von rechts nach links gelesen werden und deshalb auch die Navigation in diesem Fall spiegelverkehrt in der Internetanwendung eingerichtet werden muss.

Die von Hallmann entwickelt App ist einfach und benutzerfreundlich aufgebaut. Piktogramme führen zu den jeweiligen Kategorien wie zum Beispiel Sprachauswahl, Wohnen, Ärzte, Asyl und Essen. Darunter sind die jeweiligen Ansprechpartner und die dazugehörigen Adressen aufgeführt. Außerdem findet sich dort ein Stadtplan.

Die nötigen Informationen erhielt der Medien- und Kommunikationsdesigner vom Internationalen Bund und vom Sozialamt der Stadt Kamp-Lintfort. Bevor die App an den Start ging, besuchte Hallmann mehrere Deutschkurse und ließ sie in Einzelgesprächen und in Gruppen testen. "Dadurch habe ich viele wertvolle Informationen erhalten", sagt er. Es kamen Anregungen wie zum Beispiel aufzuführen, wo die nächste Poststation ist. Aber auch, wie betroffenen Frauen mit Frauenhäuser in Kontakt treten können.

Professor Frank Zimmer freut sich mit Jonas Hallmann über die positive Resonanz auf die App. "Jonas hat sich mit Herzblut engagiert." Er attestiert dem Sonsbecker hervorragende berufliche Aussichten: "Mobile Software- und Web-Entwicklungen sind heute sehr gefragt." Jonas Hallmann hat inzwischen auch für die Gemeinde Issum eine Flüchtlings-App entwickelt. "Aber mit weniger Sprachen." In seinem Master-Studiengang konzentriert er sich jetzt erst einmal aufs Programmieren von Mikrochips.

