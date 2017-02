Serie Hochschule Rhein-Waal (2): Studenten fahren virtuell in die Grube ein

Die Fakultät Kommunikation und Umwelt hat ihren Studenten spannende Projekte zu bieten: Sie drehten einen Film über die Geschichte des Bergwerks West mit dreidimensionalem Modellen der Zeche und machen Grubenfahrten erlebbar. Von Anja Katzke

Kamp-Lintfort Die Geräuschkulisse ist ohrenbetäubend. Es rumpelt, ruckelt und donnert abwärts in die Tiefe. Der Blick ist in die Dunkelheit gerichtet. Eine Szenerie, die Bergleute nur zu gut kennen: die Fahrt ins Bergwerk hinab, 1200 Meter tief bis zur letzten Sohle. Studenten der Hochschule Rhein-Waal haben ein Semester lang unter hohem technischen Aufwand das Einfahren im Förderkorb erlebbar und erfahrbar gemacht - durch eine am Computer generierte Simulation in 3D.

Die virtuelle Grubenfahrt ist nur einer von mehreren spannenden Beiträgen, die an der Fakultät Kommunikation und Umwelt entstanden sind und sich mit der Geschichte des 2009 gegründeten Hochschulstandorts Kamp-Lintfort beschäftigen. Die Idee zur virtuellen Grubenfahrt ist auch der räumlichen Nähe der Hochschule zum Bergwerk West geschuldet, das 2012 stillgelegt wurde. Das Zechenareal ist vom Campus aus fußläufig zu erreichen.

Seit 2016 nutzt die Fakultät das ehemalige Magazingebäude nach umfassender Sanierung als Seminargebäude. "Wir sind mit den Bergleuten früh ins Gespräch gekommen", berichtet Professor Karsten Nebe. Als klar war, dass der Schacht des Bergwerks West verfüllt wird, entstand die Idee, dass Studenten der Veranstaltung "Fortgeschrittene Interaktionstechnologien" ihn nicht nur als 3D-Modell rekonstruieren, sondern die Einfahrt in den Schacht nachvollziehbar machen - auch mit dem Ziel, ein Stück Bergbaugeschichte für die Nachwelt zu erhalten.

Dafür fuhren die Studenten mehrfach selbst mit ihren Professoren ein, machten Film- und Tonaufnahmen und modellierten dreidimensionale Sohlen und Ausbuchtungen am Computer. Die virtuelle Grubenfahrt ist ein akustisches Erlebnis, aber nicht nur: Der Clou dieses interaktiven Projekts ist der Einsatz einer Gestensteuerung, die die Bewegungen der Personen erkennen kann. "Je nachdem wie man seinen Kopf bewegt, leuchtet die Grubenlampe am Helm den Bereich aus.

Die Position des Kopfes wird durch eine Tiefenkamera aufgenommen", erläutert Student Nicolas Fischöder, der an dem Projekt mitgearbeitet hatte und aktuell seine Bachelor-Arbeit schreibt. "Das war eine spannende Sache", betont er. Hinter solchen Projekten steckt jedoch mehr als eine spannende Spielerei: "Die Studenten lernen, angewandt zu programmieren", betont Professor Frank Zimmer. Auch er hat mit seinen Studenten zur Geschichte des Bergwerks West gearbeitet: In drei Semestern schufen 30 Hochschüler der Fakultät Kommunikation und Umwelt in einem interdisziplinär angelegten Projekt eine virtuelle Zeitreise in die Geschichte der Kamp-Lintforter Zeche und ließen sie dabei als eine dreidimensionale Computeranimation aufleben - und zwar so, wie das das Bergwerk West in der Zeit um das Jahr 1927 aussah.

Werksgebäude für Werksgebäude und Schornstein für Schornstein wachsen auf dem vormals platten Land hoch. Anlass für die Projektarbeit mit Filmdreh war ebenfalls die Schließung des Bergwerks West. Die Studenten begaben sich auf Spurensuche, stöberten in Archiven nach alten Plänen, Dokumenten, Grundrissen und Bildern. Außerdem führten sie Interviews mit Bergleuten und anderen Experten. "Die Fördergemeinschaft für Bergbautradition hat uns bei der Recherche sehr unterstützt und viel Material zur Verfügung gestellt", erinnert sich Professor Frank Zimmer.

In Interviews, die Studenten führten und mit der Kamera aufnahmen, kommen Bergleute zu Wort, aber auch viele Kamp-Lintforter, die über das Leben in der Stadt und mit dem Bergbau berichten. Entstanden ist ein 30-minütiger Film über die Zeche an der Friedrich-Heinrich-Allee, die 1906 erbaut wurde. "Wir haben die Aufgaben wie Recherche, Kamera, Interviews und 3D-Modellierung unter uns aufgeteilt", erzählt Fischöder, der auch an diesem Projekt beteiligt war.

"Ich komme aus Rheinberg und bin immer neugierig am Bergwerk vorbeigefahren." Das Projekt ermöglichte ihm, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Für den Film verwendeten die Hochschüler eine Software, die auch bei der Erstellung von Kinofilmen zum Einsatz kommt. Die Premiere war ein großer Erfolg. Die Hochschule ließ DVDs produzieren, die schnell vergriffen waren.

