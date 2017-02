Kamp-Lintfort: Studentin: Und Lintfort wächst doch!

Julia Irkens hat in ihrer Masterarbeit untersucht, mit welchen Maßnahmen Kamp-Lintfort den demografischen Wandel meistert und mit steigender Bevölkerungszahl belohnt wird. Von Peter Gottschlich

Laut einer Studie der Industrie- und Handelskammer Niederrhein aus dem Jahr 2011 sollen die Kreise Kleve und Wesel sowie die Stadt Duisburg bis 2030 massiv an Einwohnern verlieren. Insbesondere für Städte wie Kamp-Lintfort prognostizierte sie einen starken Rückgang. Doch die Studie erwies sich in diesem Teil als überholt. In den Jahren 2015 und 2016 nahm die Bevölkerungszahl leicht zu. "In Kamp-Lintfort gibt es mehr Zuzüge als Wegzüge", erklärt Julia Irkens den Grund. Seit fünf Jahren beschäftigt sich die gelernte Altenpflegerin mit dem demografischen Wandel in Deutschland. Jetzt gab sie ihre Masterarbeit ab, darin steht Kamp-Lintfort im Mittelpunkt. Ihr Thema lautet: "Demografischer Wandel in Deutschland - Ein Megatrend - Wie kann der demografischen Alterung auf kommunaler Ebene begegnet werden?" Gut drei Monate hatte sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt, um ihren Studiengang "Health Administration" an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld abzuschließen.

Schon in ihrer Bachelorarbeit hatte sie sich mit der Alterung der Bevölkerung auseinandergesetzt. Diese hatte sie 2015 bei der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum eingereicht. Darin analysierte sie, wie ältere Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrungen an Jüngere weitergeben können, wenn sie in den Ruhestand gehen. Auch in ihrer Masterarbeit geht sie von einem Ansatz aus, der drohenden Überalterung der Gesellschaft aktiv zu begegnen. Darin untersucht sie, wie Kamp-Lintfort der Entwicklung gegensteuert. "Die Stadt hat mehrere Maßnahmen ergriffen", erzählt die Studentin, die hauptberuflichen im Krankenhaussozialdienst des Helios Cäcilien-Hospitals in Krefeld-Hüls arbeitet. So habe die Stadt neue Baugebiete ausgewiesen, um junge Menschen zu gewinnen. Sie gewähre Familien pro Kind einen Preisnachlass von zehn Euro pro Quadratmeter. Sie verzichte seit November 2015 auf Kindergartenbeiträge. Sie habe mitgeholfen, neue Unternehmen anzusiedeln, zum Beispiel über Logport auf dem einstigen Kohlenlagerplatz. Sie habe das Magazin auf dem Bergwerksgelände für die Hochschule umgebaut. "Außerdem holte die Stadt die Landesgartenschau 2020 nach Kamp-Lintfort." Irkens hat in ihrer Masterarbeit nicht nur die Strategie der Verjüngung untersucht, über Wohn- und Arbeitsplätze Menschen in Kamp-Lintfort zu binden, sondern auch die Seniorenpolitik beleuchtet. "Eine Stadt muss beides, Familien- und Seniorenpolitik, im Blick betrachten", ist ein Fazit, das sie in ihrer Masterarbeit zieht. Beispiele für die Seniorenarbeit seien die Projekte "Wir im Quartier". Obwohl sie Kamp-Lintfort auf dem richtigen Weg sieht, warnt sie, sich auf dem Erfolg auszuruhen. "Eine Stadt hat immer am Thema der demografischen Überalterung dran zu bleiben." Für die Zukunft wünscht sie sich einen stärkeren Einfluss der Hochschule und ihrer Studenten, die in Kamp-Lintfort oder der näheren Umgebung Institute und Unternehmen gründen könnten

