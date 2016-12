Kamp-Lintfort: Studienorientierung an der Hochschule Rhein-Waal

Den Schülerinnen und Schülern steht in Nordrhein-Westfalen eine Vielzahl von Studiengängen zur Verfügung. Die "Wochen der Studienorientierung" bieten den Studieninteressierten aber auch den Eltern eine bessere Orientierung sowie die Möglichkeit einer frühzeitigen Klärung der eigenen Zielvorstellungen.

Während der "Wochen der Studienorientierung" an der Hochschule Rhein-Waal vom 9. Januar bis zum 4. Februar haben alle interessierten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich über das Studienangebot sowie den Studienalltag zu informieren. Vier Fakultäten und das Student Service Center an den beiden Standorten in Kleve und Kamp-Lintfort eröffnen einen Blick in die Hochschule, bieten individuelle Studienberatung, Workshops zur Studienorientierung sowie Führungen an, stellen verschiedene Berufsbilder vor und unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Entscheidung, welches Studium passend für sie ist.

Erstmals bietet die Hochschule Rhein-Waal im Rahmen der "Wochen der Studienorientierung" auch einen Elterninformationsabend an, bei dem die Eltern Informationen zu Bewerbung, Zulassung und Einschreibung sowie nützliche Tipps und Hinweise, wie sie ihre Kinder bei der Studienwahl unterstützen können, erhalten.

Die "Wochen der Studienorientierung" wurden vom Wissenschaftsministeriums, dem Schulministerium, der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und der NRW-Hochschulen gemeinsam ins Leben gerufen.

Das vollständige Programm ist online einzusehen unter unter www.hochschule-rhein-waal/wochen-der-studienorientierung.

Quelle: RP