Stadt Kempen: 300 Gäste feiern Karneval mit "Heideröslein"

Seit drei Jahren feiert die Straßengemeinschaft "Heideröslein" eine Karnevalsparty. Zu Gast war beim "Partyalarm" im Forum auch das Kempener Prinzenpaar, das aus St. Hubert kommt. Von Willi Schöfer

"Unsere Entscheidung vor drei Jahren, anstatt der Sitzungen eine Art Karnevalsparty durchzuführen, war genau richtig", sagte Theo Balters, der wie seine Ehefrau Karin schon lange im Vorstand der Straßengemeinschaft "Heideröslein" mitmacht. Gerade lief der dritte "Partyalarm" im Forum. Etwa 250 Gäste waren es bei der Premiere im Jahr 2015, jetzt stieg die Zahl der Mitfeiernden auf über 300.

"Mit Büttreden war nicht mehr viel zu machen, die jungen Leute wollen lieber eine Party feiern", erklärte Balters, der außerdem in Kempen der Zugleiter ist, den neuen Modus. Balters war sogar mit seiner Ehefrau von 2007 bis 2009 das erste Stadt-Prinzenpaar, das aus St. Hubert und von den "Heideröslein" kam.

Mittendrin war natürlich das amtierende Kempener Prinzenpaar Rainer I. und Angelika I. "Natürlich ist das Heimspiel hier ein Highlight für mich", freute sich die Tollität aus St. Hubert. Gerade machte der Vöörscher Schützenkönig Thomas Greifzu mit seiner Ministerin Sandra Osburg und dem Prinzen ein Selfie.

Das Forum war grün-weiß dekoriert. "Danz on Dollerei möt de Hei" stand in goldenen Lettern am hinteren Bühnenvorhang. Davor ging im Saal die Post ab. Piraten und Marketenderinnen, Schmetterlinge und Charly Chaplins lagen sich in den Armen oder tanzten. Für den fetzigen Sound am Mischpult sorgte Olaf Neumann; für die Technik war Franz Schiefner zuständig.

Ein plüschiges Rehkitz, einige als rot-weiße Giftpilze verkleidete Damen oder zwei Frauen, Simone Härdtner und Marion Weiss, die sich als die Böse aus dem Film "1001 Dalmatiner" kostümiert hatten, konnten sich zu fortgeschrittener Stunde bei der Prämiierung einige kleine Preise bei Präsident Nils Leenen abholen. Auch der Ehren-Vorsitzende der "Heideröslein", Herbert Wegert, kam auf die Bühne.

Einige flotte Darbietungen gab es aber auch. So schickte Trainerin Birgit Pilters gleich zwei Tanzformationen ins Forum. Zum einen waren es die jungen "Heidekracher", die als Eisprinzessinnen eine gute Figur abgaben. Zum anderen gab es viel Applaus für die eigene Showtanzgruppe der Straßengemeinschaft, die "Shinin' Roses".

Die Mädels und jungen Damen verwandelten sich im Nu in ihrem schönen und bunten Gefieder zu Vögeln; als Kostümschneiderin hatte vor allem Karin Schubert ganze Arbeit geleistet. Außerdem traten noch bärtige Ballerinas der Krefelder Gesellschaft Kamperlings zu "Schnellflöckchen Reloaded" auf. Es waren wohl eher richtige Flocken.

