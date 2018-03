später lesen Sparkasse Verteilt Spendenanteil Aus Dem Ps-Sparen 52.250 Euro für 77 Vereine aus Kempen und Umgebung FOTO: Norbert Prümen FOTO: Norbert Prümen 2018-03-21T17:26+0100 2018-03-22T00:00+0100

Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse in ihrem Geschäftsgebiet rund 3,2 Millionen Lose, so dass als Spendenanteil des Prämiensparens 775.000 Euro zusammenkamen. Mithilfe der Prämienlossparer hat die Sparkasse auf diese Weise seit 1977 in ihrem Geschäftsgebiet rund 18,7 Millionen Euro für den guten Zweck weitergegeben. In Kempen und Umgebung können sich 77 Vereine über Zuwendungen aus dem PS-Zweckertrag in Höhe 52.