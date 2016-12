OEDT (mab) Seit zehn Jahren ist Jakob Elsen (79) aus Oedt für krebskranke Kinder im Einsatz. Jetzt überreichte er dem Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder, Löwenkinder, seine bisher größte Spende von 6000 Euro. In Empfang nahm ihn das das Vorstandsmitglied Jeannette Wyes. Elsen Frau Ingeborg unterstützt ihn seit Jahren durch Strickarbeiten. Sie kocht außerdem Marmelade, die auf verschiedenen Märkten verkauft wird.

Elsen ist in Oedt und Mülhausen unterwegs und sammelt Bargeld, in der Vorweihnachtszeit auch als Nikolaus. In zehn Jahren kamen über 20.000 Euro zusammen. Er ist glücklich, dass ihm dieser Einsatz im hohen Alter noch möglich ist.

Quelle: RP