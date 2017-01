später lesen Stadt Kempen Abriss an der Ellenstraße/ Ecke Hessenwall läuft FOTO: Kaiser FOTO: Kaiser Teilen

An der Ellenstraße haben die Abrissarbeiten des ehemaligen Wohn- und Geschäftshauskomplexes an der Ecke Hessenwall begonnen. Von hinten her arbeiten sich die Bagger bis zur Ellenstraße vor. Die beiden Häuser, in denen sich im Erdgeschoss bis zur Schließung über viele Jahrzehnte das traditionsreiche Haushaltswarengeschäft Heitzer befand, werden durch ein neues Wohnhaus ersetzt.

