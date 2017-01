Stadt Kempen: Am Hospital entsteht neue Tagesklinik

Auf dem Gelände des Kempener Krankenhauses hat der Abriss des ehemaligen Personalwohnheims mit dem Verwaltungstrakt begonnen. Dort entsteht eine neue psychiatrische Tagesklinik. Von Andreas Reiners

Auf dem Gelände des Hospitals zum Heiligen Geist an der Von-Broichhausen-Allee haben kürzlich Bauarbeiten begonnen. Allerdings wird das Kempener Krankenhaus nicht ausgebaut, sondern auf der Fläche, auf der jetzt noch das ehemalige Schwesternwohnheim steht, entsteht im Laufe dieses Jahres ein Neubau des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Bereits seit einigen Jahren gibt es Pläne, in Kempen eine Tagesklinik für psychisch Kranke zu errichten. Schon beim Neujahrsempfang der Kempener CDU im Januar 2015 hatte der Geschäftsführer des Kempener Krankenhauses, Dr. Clemens Guth, entsprechende Pläne für eine solche Tagesklinik verkündet. Gemeinsam mit dem Landschaftsverband wird die Artemed-Gruppe als Betreiber des Kempener Krankenhauses das Vorhaben nun realisieren.

Dazu wird das ehemalige Personalwohnheim, in dem sich früher auch die Verwaltung des Hospitals und der Hospital-Stiftung befand, abgerissen. Der Gebäudekomplex stand seit der Übernahme des Krankenhauses durch die Artemed-Gruppe Anfang 2012 weitgehend leer. Der LVR, der in Süchteln eine große psychiatrische Klinik betreibt, sucht seit Jahren nach Möglichkeiten, in der Fläche Tagespflegeplätze anzubieten, wo psychisch kranke Patienten wohnortnah ambulant therapiert werden können. Dahinter steht das Konzept der so genannten Enthospitalisierung. Die LVR-Klinik in Süchteln eröffnete Anfang 2012 eine erste Tagesklinik für psychisch Kranke außerhalb des Klinikgeländes an der Oberrahser Straße in Viersen. Das Konzept hat sich dort bewährt, auch auf dem Süchtelner Klinikgelände gibt es ambulante Pflegeplätze.

Die soll es im Kreis Viersen nun auch in anderen Städten geben. Ein Standort, den der LVR seit Jahren im Blick hatte, ist Kempen. Daneben plant der Landschaftsverband derzeit auch eine neue Tagesklinik am Sassenfelder Kirchweg in Lobberich - auch dort in unmittelbarer Nähe und Anbindung ans Städtische Krankenhaus Nettetal.

Für Kempen und Nettetal sind jeweils 20 Tagesklinikplätze vorgesehen. In den Tageskliniken sollen Patienten behandelt werden, die beispielsweise unter Depressionen oder psychischen Angstzuständen leiden, die aber in der Lage sind, in einer eigenen Wohnung - möglicherweise im Familienverbund - zu leben. Die Anbindung an ein Krankenhaus ist bei dem dezentralen Betreuungskonzept des LVR nicht Bedingung - siehe die Tagesklinik an der Oberrahser Straße in Viersen - sie kann aber von Vorteil sein. Die neue Kempener Tagesklinik wird wie die anderen Tageskliniken im Kreis Viersen organisatorisch an die LVR-Klinik in Süchteln angedockt.

LVR und Artemed erhoffen sich von der Kempener Tagesklinik Synergien zum Wohle der Patienten. Wann der Neubau für die Tagesklinik fertig gestellt ist und in Betrieb geht, ist derzeit noch offen. Der LVR peilt eine Eröffnung Ende 2018 oder Anfang 2019 an. Der Betrieb des Kempener Krankenhauses ist durch das Bauprojekt nicht beeinträchtigt.

Quelle: RP