Stadt Kempen: Ansturm auf Geschäfte blieb gestern aus

Für die Kempener Einzelhändler könnte in dieser Woche noch einmal viel zu tun sein. Falsche oder nicht passende Geschenke wollen umgetauscht oder Gutscheine eingelöst werden. Gestern war der Kundenandrang indes gering. Von Willi Schöfer

Es war gestern in vielen Kempener Geschäften, Modehäusern oder Buchhandlungen ziemlich ruhig, also ein ganz normaler Werktag. Um die Mittagszeit waren wenige Kunden anzutreffen, die Waren umtauschten oder Gutscheine einlösten. Viele Händler waren sich einig: Der Kunde kaufe heutzutage viel zielbewusster ein, sei besser vorbereitet und schenke das Passende. Die Rheinische Post hat sich mal umgesehen.

Eine Dame, vielleicht 60 Jahre oder ein bisschen älter, hatte sich sehr über einen Blumen-Gutschein von 50 Euro von ihrer Familie gefreut. Sie wurde gerade von Monika Langenfurth an der Burgstraße bedient. Und da sie orange-farbene Rosen über alles liebt, nahm sie gleich einen Strauß im Wert von 18 Euro mit nach Hause. "Ich kommen garantiert wieder", sagte sie glücklich. Denn die Differenz zu den 50 Euro muss schließlich auch noch mit den duftenden Blumen umgelegt werden.

Nicht allzu viel los war im Spielwarengeschäft von Joachim Jansen. "Ein Spiel und ein Puzzle wurden bislang umgetauscht, es ist sehr ruhig", sagte er. Auch in der Buchhandlung Wissink an der Burgstraße lief das Geschäft nach den Weihnachtsfeiertagen eher langsam an. Mitarbeiterin Michelle Verheye zeigte auf einige Bücher, die am Vormittag von Kunden bereits im Zuge eines Umtauschs zurückgegeben worden waren. So war wohl die Triologie "Endgame" für die Tochter eines Kempeners nicht das Richtige, die junge Dame suchte sich stattdessen einen Kriminal-Roman aus. Und ein anderer war zwar auch für ein gutes Gewissen, tauschte aber doch das Buch von Tommy Jaud "Einen Scheiß muss ich" gegen was Bekömmlicheres aus.

"Wir tauschen nichts um, wir nutzen die Ruhe zwischen den Tagen, um ihn neu einzukleiden", sagte im Mode-Shop "Jeans Fritz" ein Straelener. Er war mit seinem 27-jährigen Sohn da, einem Studenten auf Lehramt für Förderschulen. "Und da ich meinen Sohn nur zwei- oder dreimal im Jahr länger zu Gesicht bekommen, machen wir vieles, wenn er uns besucht, gemeinsam", sagte der Familienvater. Die Beiden waren gestern erst einmal auf Shopping-Tour, Artikel Nummer eins war eine Winterjacke für den Filius. "Wir haben diesmal viele Gutschein ausgegeben, der Run müsste eigentlich noch kommen", meinte die Filialleiterin von "Jeans Fritz", Sarah Kiefer.

Bei C & A war zwar auch was los, aber alles sehr überschaubar. "Bei dem einen war der Pulli zu klein, bei einem anderen die Fleecejacke zu groß", berichtete Mitarbeiterin Jessica Müller.

Zielbewusst standen zur gleichen Zeit einige Kunden vor den Kleidern oder Jacken. "Jetzt ist es in den Geschäften schön leer und ich habe mehr Zeit und auch die Gelegenheit, mir etwas Passendes für den Abitur-Ball unserer Tochter auszusuchen, so etwas lässt man sich ja nicht schenken", sagte eine Kempenerin und probierte ein dezentes Kleid aus.

Gestern dachten schon viele an die nächste Feier zu Silvester. Auch dazu gab es bestimmte Aktionen, Rabatte und auch Gutscheine, so beispielsweise im "Depot" im Klosterhof an der Orsaystraße für ein "Kuschel-Wochenende" oder unter dem Motto "Du & Ich" für ein dreitägiges Event in einem Wellness-Hotel. "Ich werde zuhause auch so eine Art Wellness erleben", sagte schmunzelnd ein Whisky-Experte, der gerade in der Wissink-Buchhandlung nach dem Buch "Whisky" (von Michael Jackson) fragte und der sich daraus wohl neue Inspirationen und Geschmacksrichtungen verspricht.

