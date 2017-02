Stadt Kempen: Anwohner wollen im neuen Grünanger für Ordnung sorgen

Am 11. März ist "Frühjahrsputz" in Kempen. Zur großen Umweltaktion können sich Gruppen oder Einzelpersonen bis zum 24. Februar anmelden. Von Andreas Reiners

Ehrlich gesagt läuft das Anmeldeverfahren bislang eher schleppend, daher soll dieser Artikel auch all diejenigen erprobten "Frühjahrsputzer" daran erinnern, das ihnen mit dem Brief der Stadt zugeschickte Anmeldeformular möglichst bald an die Rheinische Post zu schicken.

In den vergangenen Tagen in die Schar der freiwilligen Helfer, die ihre Teilnahme an der Aktion "Frühjahrsputz" zugesagt haben, eingereiht haben sich auch wieder die Mitglieder des Vereins "Besser gemeinsam wohnen". Zehn Freiwillige wollen am 11. März rund um den neuen Grünanger im Neubaugebiet "An der Kreuzkapelle" im Kempener Süden für Ordnung sorgen. Die Vereinsmitglieder haben vor einigen Jahren in dem neuen Mehrgenerationenhaus am "Alten Prozessionsweg" gegenüber der Kreuzkapelle eine neue Heimat gefunden und fühlen sich dort sehr wohl. Besonders der neue Grünanger gefällt, weil er Leben ins Wohngebiet bringt. Was weniger gefällt, ist die Tatsache, dass Besucher dort häufig ihren Müll "in der Landschaft" entsorgen, statt ihn in die bereit stehenden Müllbehälter zu werfen.

Erstmals mit von der Partie für die gute Sache ist Peter Vietoris von der Breslauer Straße in Kamperlings-West. Er möchte mit seiner Frau gerne in seinem Wohnviertel aufräumen und sich dabei am liebsten einer Gruppe anschließen. Daher hier der Appell: Wer in Kamperlings-West mit dazu beitragen möchte, dass es dort wieder etwas sauberer wird: Peter Vietoris stünde als Mitstreiter zur Verfügung. Aber der Kempener hat auch zugesichert, dass er - der guten Sache zuliebe - notfalls auch mit seiner Frau in einer Kleinstgruppe mitmachen wird. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank!

Bereits zum 19. Mal rufen Stadt Kempen, Firma Schönmackers und Rheinische Post zum Großreinemachen in Kempen, St. Hubert, Schmalbroich oder Tönisberg auf. Der "Frühjahrsputz" findet in diesem Jahr am Samstag, 11. März, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr statt.

All diejenigen Umweltfreunde, die am Aktionstag in Parkanlagen, an Straßen, auf Spielplätzen oder in der freien Natur mit aufräumen wollen, sollten sich bis spätestens Freitag, 24. Februar, bei der Rheinischen Post anmelden.

Das geht ganz einfach: Die Gruppen, die bereits von der Stadt angeschrieben wurden, benutzen das beigelegte Formular. Alle anderen, die helfen wollen, können sich auch formlos anmelden. Die Adresse lautet: Rheinische Post, Stichwort "Aktion Frühjahrsputz", Engerstraße 20, 47906 Kempen, Fax: 02152 2064-25 oder E-Mail an: kempen@rheinische-post.de.

Für die Anmeldung benötigt die Redaktion folgende Angaben: Name der Gruppe oder Einzelperson, Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, Teilnehmerzahl und gewünschtes Einsatzgebiet. Das kann nämlich für den Aktionstag, 11. März, selbst gewählt werden. Wichtig ist, dass der "Frühjahrsputz" bis 14 Uhr beendet ist, damit Mitarbeiter der Firma Schönmackers den gesammelten Müll von den vorher festgelegten Sammelstellen abfahren können.

Alle Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung Post von der Stadt mit näheren Informationen zur Aktion. Von der Stadt gibt es auch Müllsäcke. Handschuhe und Greifzangen sollten selbst mitgebracht werden.

Quelle: RP