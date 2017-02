später lesen Schmeddersweg Arbeiten am Außengelände FOTO: Schoofs FOTO: Schoofs Teilen

Ende Februar soll das erste neue Wohnhaus für Flüchtlinge auf dem Festplatz am Schmeddersweg in Kempen bezugsfertig sein. Derzeit laufen die Arbeiten zur Gestaltung des Außengeländes. Das zweite Gebäude soll einige Zeit später fertig sein. Beide Häuser bieten Platz für insgesamt rund 90 Personen. Im Laufe des Jahres sollen neben dem Komplex zur Reithalle hin zwei weitere Wohnhäuser gebaut werden, in denen dann auch Asylbewerber untergebracht werden.