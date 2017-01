später lesen Stadt Kempen Baugebiet an der Kreuzkapelle: Lärmschutzwall wird verlängert FOTO: WOLFGANG KAISER FOTO: WOLFGANG KAISER Teilen

2017-01-26

Das Gelände ist inzwischen auch entlang der St. Töniser Straße und des Kempener Außenrings eingezäunt. Das ist ein Zeichen dafür, dass in nächster Zeit der Lärmschutzwall im letzten Bauabschnitt im Gebiet "An der Kreuzkapelle" im Kempener Süden angelegt wird. Der wird entlang der St. Töniser Straße deutlich schmaler ausfallen als am Außenring. In den nächsten Tagen soll die Erschließung im dritten und letzten Abschnitt abgeschlossen sein. Von Andreas Reiners