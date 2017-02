später lesen Kempen Braucht Kempen ein Stadtarchiv? FOTO: Wolfgang Kaiser FOTO: Wolfgang Kaiser Teilen

2017-02-09

Seit der Entscheidung des Kreistages, in Viersen ein neues Kreisarchiv zu bauen, ist klar, dass diese in der Kempener Burg untergebrachte Kreiseinrichtung die Thomasstadt in eigenen Jahren verlassen wird. Derzeit betreut das Kreisarchiv auch das Kempener Stadtarchiv. Das hat die Stadt vor Jahren noch in eigener Regie geführt und dann in die Obhut des Kreises gegeben. Nun wird auch wieder über ein eigenständiges, vom Kreisarchiv entkoppeltes Stadtarchiv diskutiert. Die Diskussion hat an Dynamik gewonnen, das Meinungsbild ist unterschiedlich - auch innerhalb der Redaktion der Rheinischen Post.