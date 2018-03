später lesen Kempens Propst Überreichte Symbolisch 5180 Euro Brautpaare spenden für Katholische Beratungsstelle FOTO: WOLFGANG Kaiser FOTO: WOLFGANG Kaiser 2018-03-21T17:27+0100 2018-03-22T00:00+0100

Seit Jahren leistet die Katholische Beratungsstelle bei Problemen hervorragende Arbeit für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Ohne finanzielle Unterstützung wären diese wertvollen Hilfen nicht möglich. Kempens Propst Thomas Eicker überreichte jetzt in der Beratungsstelle am Kauertzacker 9 symbolisch eine Spende über 5180 Euro. Das Geld stammt aus Kollekten bei Hochzeitsfeiern in den katholischen Kirchen in Kempen. Stellvertretend war ein Brautpaar bei der Übergabe dabei.