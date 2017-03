später lesen Stadt Kempen Bürger nutzen Autos auch für kurze Wege FOTO: Kaiser FOTO: Kaiser 2017-03-01T17:37+0100 2017-03-02T00:00+0100

Die Einwohner im Kreis Viersen steigen selten in Bus oder Bahn. Einkäufe erledigen sie in der eigenen Kommune. Das zeigt eine Mobilitätsuntersuchung, die der Kreis gemeinsam mit der Stadt Kempen in Auftrag gegeben hatte. Von Nadine Fischer und Andreas Reiners