Stadt Kempen: Coenen: Mutig der Hetze gegen Menschen entgegentreten

Beeindruckende Filmausschnitte von Überlebenden des Holocausts. Von Silvia Ruf-Stanley

Mahnende Worte fand Landrat Dr. Andreas Coenen bei der Begrüßung zur zentralen Gedenkveranstaltung von Kreisvolkshochschule (VHS) Viersen, Katholischem Forum für Erwachsenenbildung Krefeld-Viersen sowie Kreis Viersen und Stadt Kempen zum Gedenken an den Holocaust am Freitagabend.

Das Leben im Rechtsstaat wäre uns bisher selbstverständlich erschienen. Dies würde aber zur Zeit erschüttert. Er warnte davor, Gefahr nur von Islamisten zu erwarten. Es beginne schon wieder mit der Hetze gegen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer als anders empfunden werden, in sozialen Netzwerken. Die Verfasser solcher Äußerungen gäben vor, für das Volk zu sprechen. Er forderte auf, sich dem mutig entgegen zu setzen. Gesicht zu zeigen, werde in diesen Zeiten immer wichtiger.

Ähnliche Worte fand auch die VHS-Direktorin Bianca Goertz in ihrer Begrüßung der vielen Gäste im voll besetzten Rokokosaal des Kulturforums Franziskanerkloster. Sie betonte, es sei eine besondere Anforderung, sich in diesen Zeiten auch seinen Ängsten zu stellen.

Mit der Buch- und Filmautorin Christa Spannbauer war eine Referentin eingeladen worden, die sehr persönliche Momentaufnahmen von Überlebenden der Konzentrationslager dokumentiert hat. Mit dem Filmemacher Thomas Gonschor begleitete sie einige Jahre lang Esther Bejarano, Eva Pusztai, Jehuda Bacon und Greta Klingsberg. Daraus entstanden das Buch und der Film "Mut zum Leben".

Bei den gezeigten Filmausschnitten und den kurzen Texten aus dem Buch war man beeindruckt, welchen Mut zum Leben diese Menschen bewiesen haben. Alle sind schon hochbetagt. Aber sie strahlen eine hoffnungsvolle Fröhlichkeit und Gelassenheit aus, die bewundernswert ist. Sie begreifen es als Aufgabe, überlebt zu haben. So sagt Greta Klingsberg: "Überlebt zu haben, ist noch keine Auszeichnung. Es kommt doch darauf an, was man daraus macht." So oder ähnlich formulieren es alle. Jehuda Bacon gibt dem Zuhörer mit: "Wer in der Hölle war, weiß, dass es zum Guten keine Alternative gibt." Sätze, die haften bleiben.

Quelle: RP