Stadt Kempen: Dem Reformator Luther aufs Maul geschaut: "Da geht die Wutz ab"

Kabarett-Solo "Dumm gelaufen: 500 Jahre Reformation" mit Pfarrer Okko Herlyn in der Thomaskirche.

Ein willkommener zusätzlicher freier Tag - das verbinden wohl die meisten mit dem diesjährigen Luther-Jubiläum. Für den Duisburger Pfarrer Okko Herlyn ist der 31. Oktober weitaus mehr: "Dumm gelaufen: 500 Jahre Reformation" heißt sein abendfüllendes Kabarett-Solo, mit dem der emeritierte Theologie-Professor am Freitag vor gut 120 Gästen in der Kempener Thomaskirche auftrat. Eingeladen hatte ihn dazu Amtsbruder Michael Gallach - einst ebenfalls in Duisburg-Marxloh als Geistlicher tätig.

2017, das Jahr des großen Reformations-Jubiläums: Für Herlyn "geht da die Wutz ab", was er anhand konkreter Beispiele untermauert: "Da gibt es Luther-Socken mit der Aufschrift `Hier stehe ich nun und kann nicht anders´." Auch ein "Luther-Piercing für die nabelfreie Zone" will er bereits gesichtet haben. Selbst die Suff-Fahrt der einstigen EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann thematisiert Herlyn und frotzelt gegen ihre danach verliehene Ehrendoktorwürde an der Bochumer Ruhr-Universität.

Die vorangegangene Feier zu "500 Jahre Calvin" sieht er als Vorzeichen: "Das wird für Luther sicher ähnlich großartig. Von Calvin gab's sogar eigene Unterhosen. Dass die etwas eng ausfielen, stand sogar drauf. Sie waren klein." Vom Kalauer zum Keyboard: Eigentlich war diese als Kabarettabend angekündigte Veranstaltung eher ein locker-seichter Liederabend mit selbstkomponierten Songs, die mal mehr, eher aber weniger kreativ krachten. Sein gesanglicher Stimmrahmen - der eines Durchschnitts-Pfarrers - ließ alsbald den Wunsch aufkommen, Herlyn würde sich getreu dem Protestanten-Motto "Wir haben das Wort" eben darauf beschränken.

Wirklich stark hingegen gefielen seine gut beobachteten, kircheninternen Seitenhiebe auf den geistlichen Kosmos zwischen "Lobet den Herrn"-Klingelton, zerkauten Bleistiften beim Predigtschreiben und der stets mehr hallenden denn verständlichen Gotteshaus-Akustik. Zwischendurch streift er immer wieder ab auf Pfade des Niederrhein-Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch (1925-2005), gibt mit dessen Stimme, Betonung und Gestik kleine Kabinettstückchen zum besten - vermischt mit schnoddriger Ruhrpott-Schnauze. Sogar zum Mitsingen bewegt Herlyn seine Gäste, mimt den Kirchenchorleiter: "Und jetzt alle: Martha möchte morgens manchmal Marmorkuchen backen!" Am Ende entließ Herlyn das geneigte Publikum getreu dem Motto der evangelischen Kirche im Rheinland zu 500 Jahren Reformation: vergnügt, erlöst, befreit.

(tone)