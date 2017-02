Serie Vor 103 Jahren: Der närrische Aufbruch in Kempen

1914 ist der Kempener Karneval-Verein (KKV) gegründet worden. Damit ist die Zeit reif für den Zusammenschluss aller Narren zu einem Zug. Von Hans Kaiser

Der unermüdliche Samenhändler und Gastwirt Peter Kother, ein begnadetes Organisationstalent, bildet ein Festkomitee. Das wählt am 13. Februar 1914 im Hotel Herriger, wo heute die Weinhandlung Straeten steht, den Rentner Jakob Meiners zum ersten Prinzen. Jetzt ist ganz Kempen jeck. 62 Vereine hat damals die Stadt, und alle wetteifern darum, den schönsten Beitrag zu stellen.

FOTO: Ulrich Hermanns

FOTO: Ulrich Hermanns

KEMPEN Diesen ersten Rosenmontagszug mit 18 Prunkwagen, sechs Musikchören, mit Musikkapellen und unzähligen Fußgruppen finanziert eine Sammlung der Bürgerschaft. Am Montag, 23. Februar 1914, rollt der närrische Lindwurm durch die Stadt. Prinz Jakob I. thront auf einem Gefährt, das der Destillateur Viktor Berger, Mülhauser Straße 3, gestiftet hat. Zahlreiche Gruppen formieren Themen aus der Stadtgeschichte und dem Zunftwesen, auch Weingott Bacchus mit Gefolge gibt sich die Ehre. Besonders eindrucksvoll: Die Funkenartillerie mit Geschützen und Reitern, vom Artillerieverein Kempen und Umgebung gestellt. Die Geldrische Kleinbahn hat Sonderzüge nach Kempen eingelegt, Tausende säumen den Weg. Das "Motto lautet "Ti-ed satt". Bei der Nachfeier in den zahlreichen Kneipen ist dann der Andrang so groß, dass einigen Wirten die Bierfässer trocken fallen.

Zeit satt für Frohsinn hatten die Kempener bald nicht mehr. Ein halbes Jahr später brach der Erste Weltkrieg los. Besatzung, Inflation und Wirtschaftskrise folgten. 20 Jahre brauchte es, bis der zweite Rosenmontagszug zustande kam. Am 13. Februar 1934 schlängelte er sich unter dem Mühlenbesitzer und Kaufmann Johannes (I.) Schumacher durch die Straßen. Ein Jahr später folgte Karl (I.) Pielen als Bauernprinz, in einem riesigen Kappes stehend. Im Volksmund ist er heute noch als "Piele Karl" bekannt und als langjährige Inkarnation des Heiligen Mannes beim St.-Martinszug. Am 20. Februar 1939 beschloss der Tiefbauunternehmer Karl Luyten den Reigen der Vorkriegszüge. Sauer schauten nur einige Ratsherren drein, als der Prinz bei der Übernahme des Rathausschlüssels einen selbst gezogenen Wein kredenzte. Der "Surius Kempensis" war am Burgwällchen gewachsen und schmeckte entsprechend.

FOTO: Rolli Wilmen

FOTO: Rolli Wilmen

Sechs Jahre nach dem Krieg sollte wieder ein Rosenmontagszug stattfinden, aber wegen Zeitmangels zur Vorbereitung wurde er um ein Jahr verschoben. So fand denn der erste Zug nach dem Krieg und der fünfte Rosenmontagszug überhaupt 1952 statt. Kaufmann und Kohlenhändler Jakob (II.) Averbrock fuhr als Narrenfürst unter einem gebogenen Baldachin durch Kempen, und zu seinen Füßen saß ein Lautenschläger, der dann Jahre lang die närrischen Töne hat erklingen lassen: Heinrich Poeten. Averbrocks Motto: "Lott as Jecke ma tusame halde, ma süht, wo os de Gescheide här bringe..." ("Lass uns Jecke bloß zusammen halten; man sieht, wohin die Gescheiten uns bringen...") Womit er auf die Schrecken des vergangenen Krieges anspielte. Noch waren die Zeiten bescheiden, und nur alle drei bis vier Jahre sollte mit der Proklamation eines neuen Prinzen auch ein Rosenmontagszug durch die Straßen der damaligen Kreisstadt ziehen. Kempen galt ja noch als arme Beamtenstadt, und so gedachte man, des Bürgers Säckel zu schonen.

Vier Jahre später, am eisig kalten Rosenmontag, 13. Februar 1956, stellte die gerade gegründete Feuerwehr-Funkenartillerie einen Lkw, mithilfe bunt bespritzten Krepppapiers zum Panzer mit Konfettikanone aufgerüstet. "Neue Waffen für Blank" war auf der Längsseite zu lesen; eine Anspielung auf den ersten Verteidigungsminister, der gerade die Bundeswehr aufbaute. Das pompöse Gefährt war eine Reverenz an den Prinzen Wilhelm (I.) Undorf, Gastwirt der Königsburg am Donkring, in dessen Lokal die Feuerwehr ihren Durst löschte. 1962 kam jeder Löschversuch zu spät, denn da brannte sie ab. Startschwierigkeiten hatte die neue Funken-Truppe nicht - anders als der Wagen von Prinz Heinz (I.) Ingensiep, der beim nächsten Zug, am 9. Februar 1959, nicht aus der Halle heraus kam: Bei der Fertigung war er zu breit geraten. Erst eine handfeste Werkkolonne des prinzlichen Bauunternehmers sorgte mit Hammer und Brecheisen für freie Fahrt.

Heinz Ingensiep regierte sechs Jahre, was ihm den Beinamen "Der Ewige" einbrachte. Um Verwechslungen bei der Galerie der Prinz-Regenten zu vermeiden, sollte man unterscheiden: 1989 bestieg Prinz Heinrich (I.) Börsch den Thron, 2013 Heinz (II.) Kox. - Der heute noch gültige Dreijahres-Rhythmus kam ab 1965 mit dem Marmor-Karnevalsprinzen Bernhard (I.) Messing auf. Innerhalb des 1914 gegründeten Kempener Karneval-Vereins (KKV) bildete sich ein festes Karneval-Komitee mit viel Organisationstalent und voll Lokalpatriotismus. Als 1974 der Verlust des Kreissitzes drohte, bezog Prinz Karl-Heinz (I.) Hermans auf seinem Prinzenwagen standfeste Position zwischen den drei Burgtürmen.

Immer schon im Zug dabei: Die 1856 gegründete Kolpingfamilie, in deren 1981 abgebrochenem Haus am Hessenring von 1965 bis 1974 die Prinzenproklamation stattfand. Seit 1934 mit dabei: Die Prinzengarde der Stadt Kempen, zunächst von den Mannen des Schwimmvereins Aegir gestellt und am 23. Januar 1978 im Saal der Gaststätte Wilmen an der Kerkener Straße zu einem eigenständigen Verein ausgeformt. Seit 1963 mit dabei: Die Karnevalisten aus Kamperlings, die sich 1960 zur KG Weiß und Blau Kamperlings zusammengeschlossen hatten und nun, da der städtische Zug mangels Prinzen ausgefallen war, einen eigenen Mini-Rosenmontagszug durch die Kempener Innenstadt rollen ließen. Seit 1976 mit dabei: Die 1952 gegründete Straßengemeinschaft Heideröslein aus Bendheide in St. Hubert. Um nur einige der vielen traditionell teilnehmenden Vereine nennen.

Ein einziges Mal ist in Kempen ein sorgfältig vorbereiteter Zug ausgefallen: am 9. Februar 2016 wegen des heraufziehenden Orkantiefs Ruzica. Sturm gab's dann aber nur ansatzweise. Jetzt wird der Zug nachgeholt, und wieder ist mit Sturm zu rechnen - mit einem Sturm der Begeisterung. Denn, so KKV-Geschäftsführer Heinz Börsch: "Letztes Jahr waren 96 Wagen bzw. Fußgruppen angemeldet. Diesmal werden es 99 sein, davon 47 Wagen." Das kann ja heiter werden.

Quelle: RP