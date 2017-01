Gemeinde Grefrath: Diakonie-Tagespflege ist Bereicherung

Die am Wochenende offiziell eröffnete Einrichtung gegenüber dem Pfarrheim St. Laurentius in Oedt ist die einzige Tagespflege-Station in der Gemeinde Grefrath. Die Einrichtung bietet 14 Pflegeplätze. Von Manfred Baum

An der Lobbericher Straße 6 a im Südwesten Grefraths wird seit Jahrzehnten Menschen geholfen. Früher von der Bauunternehmung P.H. Schmitz, dann von einem Tankstellenpächter, und heute von der Rheinischen Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk GmbH, die seit fast 50 Jahren in Oedt das Altenheim betreibt. Seit November betreibt sie auch die "Diakonie-Tagepflege Grefrath" in einem neu erbauten Mehrfamilienhaus - die einzige Tagespflegestation in der Gemeinde Grefrath. Beim "Tag der offenen Tür" am Samstag war der Besucherandrang riesig.

Viele Gäste wollten einen Blick in die lichtdurchfluteten, hellen und barrierefreien Räume werfen. Bürgermeister Manfred Lommetz war ebenso zu Gast wie Pfarrerin Barbara Münzenberg (evangelische Kirchengemeinde Grefrath) und Jochen Obermann, der Chef der Rheinischen Gesellschaft. Man war sich mit Bürgermeister Manfred Lommetz einig, dass dieses Haus eine "Bereicherung für die Niersgemeinde ist". Hinzu kommt, dass der Neubau auch zur Verschönerung des Ortsbildes beiträgt. Die neue Tagespflegestation liegt sehr zentral: in unmittelbarer Nähe des Grefrather Ortskerns, und direkt vor der Haustür liegt eine Bushaltestelle.

Die Einrichtungsleitung (Pflegedienst und Tagespflege) liegt in den bewährten Händen von Barbara Kleinheyer, die Bereichsleitung der Tagespflege nimmt Monika Nentwig-Nolden wahr. Es gibt sechs Mitarbeiter, und eine Person ist im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes im Einsatz. Vor zehn Jahren nahm der Pflegedienst der Diakonie in Oedt im Altenzentrum seine Tätigkeit auf. Er wechselte später an die Hochstraße in Oedt,. Die Tagespflege in Grefrath wird montags bis freitags, außer an Feiertagen, von 8.30 bis 16.30 Uhr angeboten. Der zentrale Treffpunkt an der Lobbericher Straße 6 a für die Tagesaktivitäten und Mahlzeiten ist der große und wohnlich eingerichtete Gemeinschaftsraum. In der angrenzenden Küche kann gemeinsam gebacken und gekocht werden. Separate Räume für Rückzug, Entspannung und Therapie stehen ebenso zur Verfügung. Eine gemütliche Terrasse in westlicher Ausrichtung gibt es ebenfalls.

14 Tagespflegeplätze bietet die neue Einrichtung. Das Tagespflegeteam berät ebenso zur Pflegeversicherung oder zur Hilfsmittelversorgung. Ärztlich verordnete Maßnahmen werden durchgeführt, und es gibt therapeutische Angebote wie Gedächtnistraining, Bewegungs-und Koordinationsübungen. Die Personen, die die Einrichtung aufsuchen, sind, so Barbara Kleinheyer, "ab Anfang 60 und kommen aus Grefrath und Umgebung". Die Pflege ist zeitlich nicht begrenzt. Hinsichtlich der Kosten macht Barbara Kleinheyer deutlich, dass die Pflegeversicherung ein "separates Budget zur Verfügung stellt, welches zu 100 Prozent für den Besuch der Tagespflege bestimmt ist".

Telefonisch zu erreichen ist die Tagespflegestation in Grefrath unter der Nummer 02158 4056080, der häusliche Pflegedienst der Diakonie unter 02158 400950.

