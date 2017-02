Stadt Kempen: Die Jecken stehen auf Kempsche Döner

Er lief ruhig an, aber dann kamen die Besucher. In der Kempener Köhlerhalle feierten die Narren beim Kostümball "Alle Narren unter einem Hut" in ausgelassener Stimmung. Der KKV hofft, dass es im kommenden Jahr weitergeht. Von Bianca Treffer

Dort steht eine plüschige schwarz-weiße Kuh, ein Stückchen weiter sind es vier Giraffen, deren Hälse über die Besuchermenge ragen. Selbst zwei Zentauren, die merkwürdigen Gestalten, halb Pferd, halb Mensch, haben sich eingefunden. Ganze Landebahnen mit Flugzeugen sind unterwegs, und prächtig schillernde Pfauen queren die Menge, wobei sie viele Blicke auf sich ziehen. Rugby-Spieler drängen sich neben Micky-Mäusen an der Theke, und gerade hat die gesamte Besatzung der Sesamstraße, allen voran Bert, die Eingangskontrolle an der Kempener Köhlerhalle passiert und verteilt sich. An den Stehtischen knubbeln sich Piraten, Hexen, Teufel, Clowns, Einhörner, Wespen und weitere bunt kostümierte Menschen.

Mitten in den Menschenmenge findet sich das Kempener Prinzenpaar, Rainer I. und Angelika I. samt Gefolge. Ein strahlender Prinz, dem die Begeisterung über sein jeckes Volk in den unterschiedlichsten Outfits anzusehen ist. Aber nicht nur er freut sich über die tollen Kostüme. Theo Balters und Markus Claassen freuen sich nicht minder. Die beiden Mitglieder vom Kempener Karnevals Verein (KKV) sind nämlich in Sachen Kostümwettbewerb aktiv. Balters macht das Foto für die Jury, und Claassen nimmt die Daten der Jecken auf, die mit ihren Kostümen in den verschiedenen Kategorien um die Preise wetteifern. Die Köhlerhalle ist gefüllt mit gut gelaunten Narren, die alle zusammen die große Kostümparty "Alle Narren unter einem Hut" feiern wollen, zu der der KKV eingeladen hat.

Was zu Anfang des Abends schleppend anlief, ist inzwischen gut in Schwung. Der Trend, später zu Veranstaltungen zu gehen, spiegelt sich auch beim Kostümball wider. Wer aber einmal da ist, zeigt sich begeistert. "Die Stimmung hier ist einfach klasse. Wir sind jetzt zum dritten Mal hier. Uns gefällt es prima", meint Claudia, die als fröhlicher Marienkäfer, begleitet von ihren Freundinnen, durch die Gegend schwirrt. Vanessa hat sich für ein Engel-Kostüm entschieden, bei dem auch der Heiligenschein nicht fehlt. Pia hat für sich eine Einhorn-Variante gewählt und Mary ist ins Dirndl geschlüpft, getreu dem Motto "Bayern lässt grüßen". Als Leopard ist hingegen Pauline unterwegs. "Das Kostüm habe ich mir bereits im vergangenen Jahr gekauft. Ich finde es cool. Die Ohren in die Haare gesteckt, etwas geschminkt und schon bin ich fertig", sagt die 26-Jährige. Sogar die Panzerknacker haben Ausgang. "Wir sind auf der Suche nach dem Tresor", lacht Nummer sieben.

Indes sind sogar Schotten angereist. Heike und Dirk haben sich in die Kluft der Highlander geworfen, wobei sie lang trägt und er den obligatorischen Kilt. "Wir leben jetzt seit zehn Jahren in Kempen, aber das ist heute unser erster Kostümball. Die Kinder sind jetzt groß genug, alleine zuhause zu bleiben", verraten die beiden, denen es sichtlich gut gefällt. Wiederholungstäter ist hingegen Sarah. "Ich liebe die Atmosphäre dieser Veranstaltung und feiere hier seit Jahren mit", bemerkt die junge Frau. Sie und ihr Freund Christian haben sich für ein ungewöhnliches Kostüm entschieden. Sie sind als Pantomimen verkleidet inklusive der weißen Handschuhe. An den Stehtischen wird erzählt und gelacht. Auf der Tanzfläche sind die ersten Tänzer aufgetaucht und die langen Theken an beiden Seiten der Halle sind belegt.

Die Stimmung ist bestens, wenngleich der Kostümball "Alle Narren unter einem Hut" nicht ausverkauft ist. Etwas über 2000 Besucher tummeln sich in der Halle. Nicht ganz so gut ist die Stimmung bei Heinz Börsch. "Mit viel Pech könnte das unsere letzte Party in der Köhlerhalle sein. Keiner spricht sich aus. Alles hängt in der Luft. Keiner weiß nichts", bemerkt der Geschäftsführer und Präsident vom KKV mit leichter Ironie in der Stimme. Am 30. April läuft der Pachtvertrag der KK Freizeit mit dem Hallenbesitzer aus und es gibt von Seiten des Besitzers keine Äußerungen gibt, wie es weitergehen wird. Aber auch wenn es weitergeht, einer wird auf jeden Fall fehlen und das ist die Metzgerei Gerlach. "Das ist unser letzter Kostümball. Wir hören jetzt auf, es wird uns einfach zu viel. Es wird immer schwieriger, zusätzliches Personal für den Abend zu bekommen", sagt Klaus Gerlach. "Man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist", meint Inge Gerlach, während sie den nächsten Kempsche Döner zubereitet. Der und die Currywurst sind nämlich die Renner bei den Jecken.

