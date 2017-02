Gemeinde Grefrath: Die "Üdsche Jaas" in närrischer Hochform

So einen farbenprächtigen Zug haben die Oedter noch nie gesehen. Es gab über 1000 Teilnehmer. Die Landjugend fiel mit ihren originellen Wagen auf. An die 6000 Besucher säumten die Straßenränder. Von Manfred Baum

Was für ein glanzvoller Abschied am Nelkensamstag für Zugleiter Werner Hörschkes (70), der 2011 den Straßenkarneval in Oedt und Mülhausen zu einer glanzvollen Renaissance verholfen hatte. Jetzt hat er sich offiziell verabschiedet, mit einem Zug, an den die Narren noch lange zurück denken werden. Es war der größte, farbenprächtigste und unterhaltsamstes Zug mit Teilnehmern aus sechs Ländern und ganz viel Jugend. Eine Musikkapelle suchte man jedoch vergeben, aber die Musik, die von den 45 Festwagen erschallte, reichte vollends aus.

Es war auch ein Zug der fast kompletten Landjugend aus dem Kreis Viersen, das gab es in dieser Massivität auch noch in keinem Narrentreck im Kreis Viersen. Und allesamt hatten sie prächtige Wagen gebaut. . Die Kempener Landjugend beispielsweise kam mit der Aussage "Ohne Landwirtschaft ist alles doof" und warb für höhere Milchpreise. Auf dem schmucken Wagen der IG Oedt/Mülhausen fühlte sich auch das Kinderprinzenpaar Finja und Luis sichtlich wohl.

FOTO: Kaiser Wolfgang

FOTO: Kaiser Wolfgang

Hörschkes war besonders stolz darauf, dass der Zug international war, denn die Teilnehmer kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Österreich. Mit gut 50 Teilnehmern und zwei Wagen war auch der Vinkrather Kinderkarnevalsverein vertreten, darunter waren zwei köstliche Bööscher Pinguine. Viel Zuspruch fand der Zirkuswagen der Oedter "Fründe". Piraten, Clowns, farbenfrohe Sportler und richtig hübsche Micky-Mäuse waren ebenso zu sehen.

Höchst erfreulich war die Tatsache, dass sich zahlreiche Familien mit ihren Kindern aktiv am Zug beteiligten und ihn so zu einem großen Familienfest werden ließen. Als der Zug sich um 14.11 Uhr auf der Kirchstraße in Bewegung setzte schauten die ersten Besucher auf der Hauptstraße schon fast auf das Zugende, denn am Samstag hatten nicht alle Zugteilnehmer mit den großen Festwagen Platz in Mülhausen gefunden. Rund ein Dutzend Festwagen und Gruppen hatten sich auf dem Parkplatz von Johnson Controls in Grefrath aufgestellt. Gegen 14.15 Uhr tauchten die ersten Festwagen auf der Niersbrücke auf, mit lauter Musik und künstlichem Nebel.

FOTO: Kaiser Wolfgang

FOTO: Kaiser Wolfgang

Ob Bälle, Bonbons, Berliner Ballen, Äpfel, oder Zwiebel im Sack - geworfen wurde, was die Hände hergaben. Rasch füllten sich die Tüten der Kinder am Straßenrand. Der Besuch in Mülhausen war schon gut, in Oedt standen die Besucher noch dichter zusammen. "Ja, wenn dat Trömmke jeht", wurde ebenso gesungen, wie "Humba Täterä" oder "Viva Colonia". Bereits ab 17 Uhr hatte die Albert-Mooren-Halle geöffnet, wo dann der Karnevalsball stattfand, der von Oedter Vereinen ausgerichtet wurde.

Im Zug gab es 45 Festwagen und 15 Fußgruppen. Über 1000- Teilnehmer waren dabei, außerdem rund 100 Helfer und Sicherheitskräfte. An die 6000 Besucher sahen den Nelkensamstagszug unter dem Motto: "Die Üdsche Jaas treckt wi-er." Höchst zufrieden war Werner Hörschkes mit dem Spendenaufkommen für den Zug. Andreas Rütters hatte mit Hörschkes den Zug organisiert.

Vor dem Beginn des Nelkensamstagzug war vom Vinkrather Kinderkarnevalsverein zu erfahren, dass der KKV Vinkrath im Laufe des Jahres auf die Oedter und Mülhausener Narren zugehen und den Vorschlag unterbreiten will, wie es in bisher zwischen Grefrath und Vinkrath gab, den Zug im Wechsel alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Dies auch im Hinblick auf steigende Kosten und Auflagen für die Sicherheit, so Vorsitzender Ralf Grajkowski.Der KKV Vinkrath wird 2018 wieder ein Zelt in Vinkrath zur Karnevalszeit setzen. Das neue Kinderprinzenpaar aus Vinkrath wird offiziell bei der Mitgliederversammlung des KKV im November 2017 vorgestellt . Der KKV Vinkrath feierte gestern im Saal des Buschbäckerhof Kinderkarneval.

Quelle: RP